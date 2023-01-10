توقيع مذكرة تعاون مشترك بين الاتحاد الأوروبي وناتو لمواجهة التهديد الروسي

وقعت المفوضية الأوربية وحلف شمال الأطلسي (ناتو) إعلان تعاون مشترك اليوم الثلاثاء في العاصمة البلجيكية بروكسل.

ويهدف الإعلان إلى إلى تكثيف التعاون ين الجهتين في خضم بعد الغزو الروسي لأوكرانيا والذي يشكل تهديداً للنظام الأمني الأوروبي ككل.

وشارك في التوقيع كل من رئيس المفوضية أورسولا فون دير لاين ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل والأمين العام للناتو ينس ستولتنبرغ.

وقال ستولتنبرغ إن روسيا تسعى لتقسيم أوروبا "وهذا لن نسمح به". وأضاف أن إعلان التعاون مع الاتحاد الأوروبي يتضمن التزاما بدعم أوكرانيا.

وشدد على ضرورة تعزيز دعم أوكرانيا، مشيراً في مؤتمر صحافي عقب التوقيع إلى أن الحلف مصمم على "نقل الشراكة بين الناتو والاتحاد الأوروبي إلى المستوى التالي"، مضيفاً أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "فشل" في محاولاته تقسيم الحلفاء الغربيين في ما يتعلق بالصراع في أوكرانيا.