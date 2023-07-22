إسبانيا: توقعات بفوز اليمين وسانشيز يرفض التسليم والكلمة للصندوق في انتخابات الأحد

بقلم: يورونيوز

قد تشهد إسبانيا صعود اليمين للحكم لأول مرة منذ نهاية حقبة الديكتاتور فرانكو، يخيم الترقب قبيل عملية اقتراع مفصلية مبكرة مقررة غداً الأحد، لكن رئيس الوزراء بيدرو سانشيز يؤكد أن الإشتراكيين قادرون على صنع الفرق.

دخلت إسبانيا السبت ساعات الصمت الإنتخابي عشية عملية اقتراع مفصلية مبكرة مقررة الأحد، تميل فيها الترجيحات لصالح اليمين على رغم تأكيد رئيس الوزراء بيدرو شانشيز أن الاشتراكيين قادرون على ردم الفوارق. وأظهرت آخر استطلاعات للرأي نشرت الإثنين، أن الحزب الشعبي اليميني سيفوز بأكبر عدد من المقاعد لكن من دون أن يحقق غالبية كافية.

وفي حال صدقت هذه التوقعات، سيجد الحزب الشعبي بزعامة ألبرتو نونيس فيخو نفسه مضطراً لتشكيل تحالف حكومي مع "فوكس"، ما سيعني إيصال حزب يميني متطرف الى الحكم في إسبانيا للمرة الأولى منذ نهاية حقبة الديكتاتور فرانسيسكو فرانكو في العام 1975.

مناصرو الحزب الشعبي اليميني الذي يتزعمه ألبرتو نونيس Emilio Morenatti/AP

إلا أن حملة الحزب الشعبي واجهت عثرات في مراحلها الأخيرة على خلفية الأسئلة المتجددة لزعيمه ألبرتو نونيس فيخو بشأن صلاته بمهرّب المخدرات الشهير مارسيال دورادو في تسعينات القرن الماضي عندما كان يشغل منصباً بارزاً في حكومة منطقة جليقية (شمال غرب).

كما أدلى نونيس فيخو بتصريحات غير دقيقة خلال مناظرة تلفزيونية، إذ شدد على أن الحزب الشعبي لطالما كان مؤيدا لزيادة معاشات التقاعد.

ألبرتو نونيس زعيم الحزب الشعبي Emilio Morenatti/AP

وسعى سانشيز الذي يتولى السلطة منذ عام 2018، الى استغلال هذه العثرات والبناء عليها لتعزيز موقع اليسار، وقال في تصريحات تلفزيونية الجمعة: "أرى أن الحزب الشعبي يفقد الزخم بينما يعود الإشتراكيون" إلى الواجهة.

وشدّد خلال تجمع انتخابي ليل الجمعة في خيتافي بضواحي مدريد الجنوبية، كان الأخير له قبل يوم الصمت الانتخابي، على "أننا سنفوز في هذه الانتخابات، وسنفوز فيها بشكل مدوٍّ". وكان سانشيز شنّ في وقت سابق هذا الأسبوع هجوماً مباشراً على فيخو على خلفية "إضاعته فرصة لتوضيح طبيعة علاقته" بدورادو، مهرّب التبغ الذي تمت إدانته لاحقا بتهريب المخدرات.

ونشرت صحيفة "إل باييس" المحسوبة على اليسار عام 2013 صوراً للسياسي ومهرّب المخدرات، يقضيان إجازة على متن يخت دورادو في منطقة إيبيزا وجزر الكناري. وكان فيخو في تلك المرحلة مسؤولاً عن الخدمات الصحية في غاليسيا أو جليقية.

وسخر سانشيز من دفاع فيخو عن نفسه بالإشارة الى أن محرك البحث غوغل لم يكن موجوداً في تلك الفترة، في إشارة إلى أنه لم يكن بمقدوره أن يعرف ما يخطط له دورادو وما يقوم به فعلا.

"رياح التغيير"

وركّز رئيس الوزراء الحالي في حملته الانتخابية على سجله في المجال الاقتصادي، مبرزاً تحقيق إسبانيا في مجال النموّ ونسبة التضخم، أداء أفضل من الدول الأخرى في الإتحاد الأوروبي.

وفي حين أظهرت غالبية استطلاعات الرأي الأخيرة أن الحزب الشعبي وفوكس قادران على نيل الغالبية في البرلمان المؤلف من 350 مقعدا، رجحت بعضها عدم تمكّنهما من ذلك، ما سيمهّد الطريق أمام عودة الاشتراكيين الى الحكم.

مشجعو حزب فوكس Manu Fernandez/AP

وستتاح لهؤلاء فرصة تشكيل حكومة حديدة نظراً لأن مروحة خيارتهم لناحية التحالفات الممكن تشكيلها هي أكبر، خصوصاً مع حزب سومر اليساري المتطرف، وعدد من الأحزاب الصغيرة الأخرى.

إلا أن بعض المحللين لا يستبعدون أن يعجز الطرفان عن تحقيق غالبية كافية في مجلس النواب لتشكيل حكومة، ما قد يؤدي الى الدعوة لانتخابات جديدة في تكرار لسيناريو العام 2019.

سانتياغو أباسكال مرشح حزب فوكس اليميني Manu Fernandez/AP

ودعا سانشيز إلى انتخابات الأحد غداة هزيمة اليسار أمام المحافظين في الانتخابات البلدية والإقليمية التي جرت في 28 أيار/مايو. وقال فيخو لصحيفة "إل موندو" الجمعة إنه يشعر "برياح التغيير" تهبّ في البلاد. وخلال تجمعه الانتخابي الأخير في جليقية، حضّ السياسي اليميني مناصريه على تأمين دعم هائل له مؤكدا رغبته في تولي السلطة التنفيذية "بمفرده".

حزب سومر اليساري المتطرف Paul White/AP

وهو تعهّد في حال فوزه بإبطال العديد من القوانين التي أقرت في عهد سانشيز، بما فيها السماح لكل من بلغ السادسة عشرة تغيير جنسه على بطاقة الهوية عبر مجرد تصريح بذلك. كما وجّه انتقادات لسانشيز على خلفية تصريحات بشأن دورادو قائلا "لم أتوقع أن يلجأ رئيس الوزراء الى هذا الهراء لمحاولة تقويض سمعة خصمه".

وهاجم الحزب الشعبي وفوكس تحالف سانشيز لاعتماده على أصوات الأحزاب الانفصالية في كاتالونيا والباسك لتمرير مشاريع القوانين، واعتبرا أن ذلك يعّد "خيانة" لإسبانيا.

من جهته، انتقد سانشيز الحزب الشعبي على خلفية تشكيل تحالفات محلية وإقليمية مع فوكس، الحزب الذي يعارض الاجهاض وينفي وجود تغيّر مناخي ويرفض الحاجة الى بذل جهود حكومية لمواجهة العنف على أساس الجندر.

وفي أعقاب انتخابات أيار/مايو، بات فوكس يتولى السلطة في أكثر من 140 بلدية، أكان بمفرده أو ضمن تحالف مع الحزب الشعبي، كما يحكم بالشراكة مع الحزب في منطقتين أخريين.