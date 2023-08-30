شاهد: انقلاب الغابون أحد القضايا الساخنة في اجتماع وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي في طليطلة

بقلم: يورنيوز

بالإضافة إلى الانقلاب في الغابون، سيطر على المباحثات بين وزراء دفاع التكتل الانقلاب في النيجر والوضع في منطقة الساحل، بالإضافة إلى الحرب في أوكرانيا.

اجتمع الأربعاء وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي في مدينة طليطلة الإسبانية، في اجتماع غير رسمي حضره أيضا مفوض الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل. وطغت على الاجتماع الأحداث الأخيرة التي وقعت في الغابون، حيث أعلن عسكريون هناك صباح الأربعاء "إنهاء النظام القائم" بُعيد إعلان النتائج الرسمية للانتخابات الرئاسية التي كرست فوز الرئيس علي بونغو بولاية ثالثة.

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وحول تلك القضايا قال بوريل في الاجتماع: "علينا أن نتعمق وندرس (تلك القضايا) وأن نقرر موقفنا تجاه تلك الأحداث."

ويقام الاجتماع في إسبانيا التي تتولى حاليًا الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي.

كما هيمنت على محادثات وزراء دفاع التكتل الأحداث في الساحل وبالأخص في النيجر بعد الانقلاب العسكري هناك قبل أزيد من شهر، بالإضافة إلى الحرب في أوكرانيا.

وفي هذا السياق، تركزت المباحثات في طليطلة حول زيادة الدعم لأوكرانيا، حيث أن دول الاتحاد الأوروبي كانت قد تعهدت في آذار / مارس الماضي بتزويد أوكرانيا في غضون 12 شهرًا بمليون قطعة من قذائف المدافع والصواريخ.