في خطوة قد تُغضب موسكو: برلمان أرمينيا يصوت لصالح الانضمام إلى محكمة الجنايات الدولية

بقلم: Euronews

سبق لموسكو أن حذّرت من أن انضمام يريفان إلى المحكمة التي أصدرت مذكرة توقيف دولية بحق الرئيس فلاديمير بوتين على خلفية غزو أوكرانيا، سيكون خطوة "عدائية للغاية".

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صوت البرلمان الأرميني اليوم الأربعاء لصالح انضمام يريفان إلى المحكمة الجنائية الدولية، في خطوة يتوقع أن تثير غضب الحليفة التقليدية روسيا. وصادق البرلمان على نظام روما الأساسي الذي أنشئت بموجبه المحكمة، ومقرها مدينة لاهاي في هولندا.

وفي أعقاب مداولات سريعة، صادق البرلمان على نظام روما بغالبية 60 صوتا مقابل 22. وسبق لموسكو أن حذّرت من أن انضمام يريفان إلى المحكمة التي أصدرت مذكرة توقيف دولية بحق الرئيس فلاديمير بوتين على خلفية غزو أوكرانيا، سيكون خطوة "عدائية للغاية".

رد الفعل الروسي

وفي أول رد فعل روسي، اعتبر الكرملين أن مصادقة البرلمان الأرميني على الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية قرار "خاطئ" قد يضرّ بعلاقات البلدين نظرا لمذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة بحق الرئيس فلاديمير بوتين على خلفية حرب أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف للصحافيين "لا نعتقد بأن مصادقة أرمينيا على نظام روما الأساسي هو أمر صائب من حيث العلاقات الثنائية. ما زلنا نعتقد بأن هذا القرار خاطئ".