النيجر: مقتل 29 جنديًا في هجوم، ونيامي "ستدرس" عرض الوساطة الجزائرية

بقلم: يورونيوز

أعلنت وزارة الدفاع النيجرية الثلاثاء مقتل 29 جنديًا غرب البلاد، إثر هجوم جهادي هو الأكثر دموية منذ استيلاء الجيش على السلطة خلال انقلاب في تمّوز/يوليو. كما أعلنت وزارة الخارجية أنّ السلطات النيجرية أعربت عن استعدادها لدراسة عرض الجزائر للوساطة.

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وأوضحت في بيان بثّه التلفزيون الوطني أنّ "مفرزة من قوات الأمن تعرّضت شمال غرب تاباتول لهجوم معقّد نفّذه أكثر من مئة إرهابي وتمّ خلاله استخدام عبوات ناسفة وعربات انتحارية". وأضافت أنّ "الحصيلة الأولية" تفيد بأنّ 29 جندياً "سقطوا أبطالًا" وقد تقرّر إعلان الحداد الوطني عليهم لمدة ثلاثة أيام.

كما أسفر الهجوم، وفقًا للمصدر نفسه، عن إصابة جنديين بجروح. وأكّدت الوزارة في بيانها مقتل "عشرات الإرهابيين" خلال صدّ الجيش للهجوم.

ووقع الهجوم قرب الحدود مع مالي خلال تنفيذ الجيش عمليات تهدف إلى "القضاء على التهديد الذي يشكّله تنظيم الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى، المترسخ بقوة في المنطقة".

وهذا أكبر عدد من القتلى يسقط في هجوم جهادي منذ استولى الجيش على السلطة في انقلاب نفّذه في 26 تمّوز/يوليو وبرّره على وجه الخصوص بتدهور الوضع الأمني في البلاد. والخميس، قُتل في غرب البلاد أيضًا سبعة جنود في هجوم أدّى أيضًا إلى مقتل خمسة جنود آخرين قضوا في حادث مروري وقع في أثناء توجّههم للتصدّي لمنفّذي الهجوم.

وفي منتصف آب/أغسطس، قُتل ما لا يقلّ عن 17 جنديًا وأصيب 20 آخرون بجروح في هجوم جهادي قرب الحدود بين النيجر وبوركينا فاسو. ومنطقة "الحدود الثلاثة" الواقعة بين النيجر وبوركينا فاسو ومالي هي ملاذ للجهاديين ومنطلق لهم لشنّ هجماتهم في هذه الدول الثلاث.

الفترة الانتقالية يحدّدها "منتدى وطني"

وكان النظام العسكري الحاكم في النيجر قد ذكّر مساء الإثنين بأنّ مدّة الفترة الانتقالية لا يحدّدها إلا "منتدى وطني شامل"، وذلك بعيد إعلان الجزائر أنّ نيامي وافقت على مبادرة جزائرية لإيجاد حلّ سياسي في البلاد.

وقالت وزارة الخارجية النيجرية إنّ "السلطات النيجرية أعربت عن استعدادها لدراسة عرض الجزائر للوساطة"، مشدّدة في الوقت عينه على أنّ "مدة الفترة الانتقالية" سيتمّ تحديدها بواسطة نتائج "منتدى وطني شامل".

وكانت وزارة الخارجية الجزائرية قد قالت عصر الإثنين في بيان إنّ قادة الانقلاب في النيجر أرسلوا إلى الحكومة الجزائرية "مراسلة رسمية تفيد بقبول الوساطة الجزائرية الرامية إلى بلورة حل سياسي للأزمة القائمة في هذا البلد الشقيق".