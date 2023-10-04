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كارلا بروني، سيدة فرنسا الأولى سابقا، تكشف عن إصابتها بسرطان الثدي

كارلا بروني
كارلا بروني Copyright AP Photo Vianney Le Caer
بقلم:  يورونيوز
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واستخدمت السيدة الأولى الفرنسية السابقة، المتزوجة من الرئيس السابق نيكولا ساركوزي، لافتات ورقية استعرضتها الواحدة تلو الأخرى، كُتب عليها "قبل أربع سنوات، شخُصت إصابتي بسرطان الثدي".

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كشفت المغنية وعارضة الأزياء الفرنسية كارلا بروني الأربعاء أنها تكافح منذ سنوات جراء إصابتها بسرطان الثدي، ودعت النساء عبر منشور على إنستغرام إلى إجراء فحوص منتظمة.

واستخدمت السيدة الأولى الفرنسية السابقة، المتزوجة من الرئيس السابق نيكولا ساركوزي، لافتات ورقية استعرضتها الواحدة تلو الأخرى، كُتب عليها "قبل أربع سنوات، شخُصت إصابتي بسرطان الثدي". ولفتت إلى أنها خضعت لعملية جراحية وعلاج إشعاعي وعلاج هرموني.

وأضافت "كنت محظوظة: السرطان لم يكن عدوانياً بعد"، عازية ذلك إلى الكشف المبكر عن الإصابة نظراً إلى أنها كانت تجري فحوصاً لسرطان الثدي في اليوم نفسه من كل عام.

وأوضحت بروني أنها ترددت طويلاً في الحديث عن وضعها الصحي، لكنها أرادت تشجيع النساء على إجراء فحوص منتظمة كجزء من شهر التوعية بسرطان الثدي. وتابعت "لولا (هذه الفحوص)، لما كان لدي ثدي أيسر اليوم".

المصادر الإضافية • أ ف ب

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