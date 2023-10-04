دار "ألكسندر ماكوين" الشهيرة للأزياء تعيّن شون ماكغير مديراً للتصاميم لديها

بقلم: يورونيوز

عمل شون ماكغير كمدير سابق لقسم الملابس الجاهزة في "جاي دبليو أندرسون" التي انضم إليها عام 2020 مسؤولا عن التشكيلات الرجالية، ثم امتدت صلاحياته إلى التشكيلات النسائية.

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انضم المصمم الايرلندي شون ماكغير لفريق عمل دار "ألكسندر ماكوين" للأزياء الشهيرة كمدير للتصاميم، بعد أن عمل سابقا لدى "دريس فان نوتن" و"جاي دبليو أندرسون"، وفق ما أعلنت الثلاثاء مالكتها مجموعة "كيرينغ" العملاقة للسلع الفاخرة.

ويخلف ماكغير سارة بيرتون التي تولت المنصب عام 2010 بعد انتحار مؤسس الدار، وبرزت في العام التالي بتصميمها فستان زفاف كيت ميدلتون، زوجة الأمير وليام.

وكان شون ماكغير سابقاً مديراً لقسم الملابس الجاهزة في "جاي دبليو أندرسون" التي انضم إليها عام 2020 مسؤولاً عن التشكيلات الرجالية، ثم امتدت صلاحياته إلى التشكيلات النسائية.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة "كيرينغ" فرنسوا هنري بينو في بيان أصدرته الدار "نحن متحمسون لفتح هذا الفصل الجديد في تاريخ هذه العلامة التجارية الفريدة".

أما الرئيس التنفيذي لدار "ألكسندر ماكوين" فتوقع أن يساهم ماكغير "بفضل خبرته وشخصيته وطاقته الإبداعية" في "إضافة لغة إبداعية قوية" إلى الدار "استناداً إلى عراقتها".

وتخرّج شون ماكغير من جامعة "سنترال سانت مارتينز" للفنون في لندن التي درس فيها عدد كبير من مصممي الأزياء، وعمل في بداياته لدي "بُربُري"، ولدى "يونيكلو" في طوكيو وباريس من عام 2014 إلى عام 2018.

ثم تولى تصميم المجموعات النسائية لدار "دريس فان نوتن" في أنتويرب (بلجيكا).