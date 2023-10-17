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مصدر: منفذ عملية الطعن في مدرسة فرنسية نشر فيديو تبنى فيه الهجوم قبل تنفيذه

شرطي فرنسي يقف أمام المدرسة التي حدث فيها الاعتداء بمدينة أراس الفرنسية
شرطي فرنسي يقف أمام المدرسة التي حدث فيها الاعتداء بمدينة أراس الفرنسية Copyright Michel Spingler/ AP
بقلم:  يورونيوز
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قال مصدر مقرب من التحقيقات في حاثة طعن مدرس في شمال فرنسا إن منفذ العملية نشرة فيديو قبل التنفيذ، تبنى فيه الهجوم.

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نشر منفذ عملية قتل مدرس طعنا في أراس بشمال فرنسا، تسجيل فيديو يتبنى فيها الهجوم باسم تنظيم الدولة الإسلامية قبل تنفيذه، حسبما ذكر الثلاثاء مصدر قريب من الملف.

وفي التسجيل يشير محمد موغوشكوف البالغ 20 عاما وهو روسي من منطقة القوقاز ذات الغالبية المسلمة، بشكل "هامشي جدا"، إلى عملية حركة حماس ضد إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر.

وكان الشاب المولود في جمهورية إنغوشيا الروسية والمُدرج على قائمة الأجهزة الأمنية للتطرف قد قتل مدرسًا للغة الفرنسية اسمه دومينيك برنار طعنا بسكين أمام مدرسة ثانوية في أراس بشمال البلاد، وأصاب ثلاثة أشخاص آخرين بجروح.

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أثناء زيارته للمدرسة الثانوية &quot;غامبيتا&quot; الذي حصل في الهجوم
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أثناء زيارته للمدرسة الثانوية &quot;غامبيتا&quot; الذي حصل في الهجومLudovic Marin/AP

ووقف التلاميذ والأساتذة في كل مدارس فرنسا دقيقة صمت الاثنين تكريماً للمدرّس الذي قُتل على يد طالب سابق متطرّف في شمال البلاد الجمعة، والأستاذ سامويل باتي الذي قُتل قبل ثلاث سنوات، في وقت دعا الرئيس إيمانويل ماكرون إلى عدم التسامح في مواجهة الأيديولوجيات الإرهابية.

وتعهّد الرئيس الفرنسي، بعد ثلاثة أيام على مقتل المدرّس دومينيك برنار طعناً أمام مدرسة في أراس، أن تظلّ المدرسة "حصناً في مواجهة الفكر الظلامي" و"ملاذاً" للطلاّب والمعلّمين.

وسيحضر ماكرون وزوجته بريجيت مراسم دفن برنار صباح الخميس في كاتدرائية أراس، بحسب ما أكد الاثنين كل من الأبرشية وقصر الإليزيه لوكالة فرانس برس.

المصادر الإضافية • أ ف ب

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