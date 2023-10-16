بـ26 طعنة.. سبعيني يقتل طفلا مسلما في الولايات المتحدة على خلفية حرب غزة وبايدن يندد

بقلم: يورونيوز

وجهت السلطات الأميركية تهمة القتل وارتكاب جريمة كراهية إلى رجل سبعيني الأحد في أعقاب طعنه طفلا حتى الموت وامرأة تستأجر منزلا يملكه على خلفية الحرب بين إسرائيل وحماس.

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ندد الرئيس الأميركي جو بايدن الأحد بطعن طفل مسلم يبلغ ستة أعوام حتى الموت في ولاية إلينوي في جريمة ربطتها الشرطة بالحرب الدائرة بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة، ووصف الأمر بأنه "عمل كراهية مروع".

وتوفي الطفل الذي تعرض إلى 26 طعنة في المستشفى، لكن من المتوقع أن تتماثل والدته البالغة 32 عاما للشفاء من الهجوم "المشين" السبت، وفقا لبيان صادر عن مكتب رئيس بلدية مقاطعة ويل في إلينوي.

"هذا العمل المروع من الكراهية ليس له مكان في أميركا"

وقال بيان للشرطة حدد مسرح الجريمة على بعد نحو 64 كيلومترا غرب شيكاغو "تمكن المحققون من التوصل إلى أن ضحيتي هذا الهجوم الوحشي تم استهدافهما من قبل المشتبه به لكونهما مسلمين وبسبب النزاع المستمر في الشرق الأوسط بين حماس والإسرائيليين".

وأكد بايدن في بيان صدر في وقت متأخر الأحد أن المرأة هي والدة الطفل، قائلا إن "أسرتهم الفلسطينية المسلمة جاءت إلى أميركا سعيا وراء ما نسعى إليه جميعا (...) ملاذ للعيش والتعلم والصلاة بسلام".

وقال بايدن "هذا العمل المروع من الكراهية ليس له مكان في أميركا، ويتعارض مع قيمنا الأساسية"، مناشدا الأميركيين "التوحد ورفض الاسلاموفوبيا وكل أشكال التعصب والكراهية".

وقالت السلطات إن المرأة تمكنت من الاتصال بالشرطة بينما كانت تقاوم مالك المنزل الذي تسكنه والذي عرّفته الشرطة بأنه جوزيف تشوبا (71 عاما).

وأضاف البيان "عثر رجال الشرطة على ضحيتين داخل المنزل في غرفة النوم. الضحيتان مصابتان بطعنات عدة في الصدر والجذع والأطراف العلوية".

وأورد البيان أنه تم سحب سكين عسكري مسنن بشفرة يبلغ طولها سبع انشات من بطن الطفل أثناء تشريح الجثة.

جوزيف م. زوبا. وتقول السلطات إن تشوبا متهم بارتكاب جريمة كراهية، واتهم بطعن صبي صغير وإصابة امرأة بجروح خطيرة بسبب عقيدته الإسلامية والحرب بين إسرائيل وحماس. AP/AP

"يجب أن تموتوا"

وعندما وصلت الشرطة إلى موقع الجريمة، وجدت تشوبا جالسا على الأرض بالقرب من ممر يؤدي إلى المنزل وهو مصاب بجرح في جبهته، حيث جرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج قبل توجيه الاتهام له بالقتل والشروع في القتل إضافة إلى تهمتين بارتكاب جرائم كراهية.

ولم تقدم الشرطة مزيدا من التفاصيل عن جنسية الضحايا، لكن مكتب مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية (كير) في شيكاغو ذكر بأن الطفل أميركي من أصل فلسطيني.

وروى أحمد رحاب رئيس مكتب "كير" في شيكاغو للصحافيين ما جرى بالاستناد إلى رسائل نصية أرسلتها المرأة لوالد الطفل القتيل، قائلا إن تشوبا "طرق الباب وحاول خنقها وهو يقول "أنتم المسلمون يجب أن تموتوا".

أحمد رحاب، المدير التنفيذي لفرع شيكاغو لمجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية، يتحدث في مؤتمر صحفي عقد في مركز الجالية الإسلامية في شيكاغو 15أكتوبر/تشرين الأول 2023 AP Photo

"أسوأ كابوس نتعرض له".

واعتبر مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية في بيان أن الهجوم "أسوأ كابوس نتعرض له".

ووجهت السلطات تهمة القتل وارتكاب جريمة كراهية إلى المشتبه به.

وأعلنت إسرائيل الحرب على حماس الأسبوع الماضي بعد عملية نفذها مسلحو الحركة شملت اختراق أجزاء من السياج الحدودي الشائك وتنفيذهم هجمات على مقرات عسكرية وبلدات مجاورة خلفت أكثر من 1400 قتيل، وفق مسؤولين إسرائيليين.

وأدى القصف الاسرائيلي المتواصل على غزة إلى تسوية أحياء بالأرض ومقتل ما لا يقل عن 2670 شخصا وإصابة 9600 آخرين، غالبيتهم من المدنيين.