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تصاعد التوتر في كوسوفو إثر استضافة العاصمة بريشتينا لإسرائيل في تصفيات يورو 2024

Kosovo police officer stands guard near the Fadil Vokrri stadium, in Pristina on November 10, 2023
Kosovo police officer stands guard near the Fadil Vokrri stadium, in Pristina on November 10, 2023 Copyright ARMEND NIMANI / AFP
بقلم:  يورونيوز
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تعتبر كوسوفو ذات الأغلبية المسلمة من بين الدول الأكثر تأييدًا لأمريكا في العالم وعادةً ما تتماشى بحزم مع السياسة الخارجية لحليفتها الأكثر أهمية

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بينما تستعد كوسوفو لمواجهة إسرائيل في مباراة تصفيات بطولة أوروبا يوم الأحد والتي أعيد جدولتها من الشهر الماضي بسبب الحرب في غزة، تأهبت شرطة بريشتينا بعد سلسلة من المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي التي تدعو إلى إلغاء المباراة.

هذا و تعتبر الدولة ذات الأغلبية المسلمة نفسها من بين الدول الأكثر تأييدًا لأمريكا في العالم وعادةً ما تتماشى بحزم مع السياسة الخارجية لحليفتها الأكثر أهمية.

ومع تزايد الأصووات الناقدة التي تنتقد الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة في الانتشار على وسائل التواصل الاجتماعي، أخبرت شرطة كوسوفو وسائل الإعلام المحلية أنها "تتخذ إجراءات أمنية" حتى "تسير المباراة بسلاسة.

المصادر الإضافية • تلفزيون فرانس برس

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