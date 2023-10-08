تصفيات كأس أوروبا 2024: تأجيل مباراة إسرائيل وسويسرا

بقلم: يورونيوز

أرجأ الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) المباراة المقررة الخميس في تصفيات كأس أوروبا 2024 بين إسرائيل وسويسرا بعد الهجوم المفاجئ الذي شنته حركة حماس الفلسطينية ضد إسرائيل، وفق ما أعلن الأحد.

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وقال الاتحاد الأوروبي في بيان "في ضوء الظروف الأمنية الحالية في إسرائيل، قرر +ويفا+ تأجيل جميع المباريات المقررة في هذا البلد خلال الأسبوعين المقبلين. وسيتم تأكيد المواعيد الجديدة في الوقت المناسب".

In light of the current security situation in Israel, UEFA has decided to postpone several matches scheduled to be played in the country.



New dates will be confirmed in due course. More details: ⬇️ — UEFA (@UEFA) October 8, 2023

وكان من المقرر أن تتواجه إسرائيل مع سويسرا الخميس في تل أبيب في الجولة السابعة من منافسات المجموعة التاسعة التي يتصدرها الضيوف بـ14 نقطة وبفارق ثلاث عن أصحاب الأرض الذين يحلون في الجولة الثامنة على كوسوفو في 15 الحالي قبل استضافة رومانيا في 18 تشرين الثاني/نوفمبر.

وتطارد القوات الإسرائيلية الأحد مئات المقاتلين الفلسطينيين الذين تسللوا إلى أراضيها وتواصل قصف قطاع غزة، فيما حذّر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من "حرب طويلة وصعبة" بعدما خلّف القتال مع حركة حماس أكثر من ألف قتيل لدى الجانبين.

وبدأ التصعيد بعدما شنّت حماس هجوماً مباغتاً على إسرائيل صباح السبت، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزّة وتسلّل مئات من مقاتليها إلى الأراضي الإسرائيلية.

وأسفرت المعارك عن "أكثر من 600 قتيل" في الجانب الإسرائيلي وأكثر من ألفي جريح 200 منهم "في حالة حرجة"، وفق المكتب الإعلامي الحكومي.

وفي قطاع غزة، حيث نفّذ الجيش الإسرائيلي عشرات الغارات الجوية الانتقامية منذ السبت، أعلنت وزارة الصحة عن "استشهاد 413 مواطناً" وإصابة 2300 شخصاً وفق آخر حصيلة الأحد.