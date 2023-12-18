هلع في عدة أوساط سياسية ألمانية بعد انتزاع اليمين المتطرف لبلدية بيرنا بساكسونيا الشرقية

بقلم: يورونيوز

يأتي هذا الفوز بعيد أيام فقط من تصنيف وكالة الاستخبارات الداخلية الألمانية لحزب البديل من أجل ألمانيا بولاية ساكسونيا على أنه منظمة متطرفة، مشيرة إلى خطابه المناهض للمهاجرين وجهوده لتقويض الديموقراطية.

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فاز حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف للمرة الأولى الأحد برئاسة بلدية مدينة، وفق ما أظهرت نتائج أولية، في إنجاز جديد للحزب المناهض للهجرة، الذي تشير استطلاعات الرأي إلى ارتفاع شعبيته.

وحل تيم لوخنر، الذي يعمل نجارا أولاً في جولة الإعادة لانتخابات بلدية مدينة بيرنا التي يبلغ عدد سكانها حوالي 40 ألف نسمة وتقع في ولاية ساكسونيا الشرقية.

يأتي هذا الفوز بعيد أيام فقط من تصنيف وكالة الاستخبارات الداخلية الألمانية لحزب البديل من أجل ألمانيا بولاية ساكسونيا على أنه منظمة متطرفة، مشيرة إلى خطابه المناهض للمهاجرين وجهوده لتقويض الديموقراطية.

وأظهرت نتائج أولية أنّ لوخنر، الذي يبدو أنه لا ينتمي للحزب، ولكنه يؤيده، حصل على نسبة 38.5 في المائة من الأصوات.

وأشادت الرئيسة المشاركة للحزب، أليس فيديل، في منشور على منصة أكس بالفوز حيث وصفته بأنه "نتيجة تاريخية"، مضيفة: "نوجه تهانينا إلى بيرنا. لقد تمّ انتخاب مرشح حزب البديل من أجل ألمانيا تيم لوخنر كأول عمدة لحزب البديل من أجل ألمانيا، متفوقًا بفارق كبير على منافسيه. شكرًا للعديد من الناخبين الذين جعلوا هذه النتيجة التاريخية ممكنة لحزب البديل من أجل ألمانيا!".

لكن حزب الخضر بساكسونيا أعرب على المنصة نفسها عن شعوره "بالهلع لانتخاب رئيس بلدية من حزب تم تصنيفه الأسبوع الماضي على أنه متطرف".

وهذا الفوز هو الأحدث في سلسلة نجاحات انتخابية حققها حزب البديل من أجل ألمانيا الذي تأسس عام 2013 كمؤسسة سياسية مناهضة لليورو وللاتحاد الأوروبي، قبل أن يستغل الغضب الشعبي ضد الهجرة لحشد التأييد.

وحصل الحزب على أول منصب إداري له في حزيران / يونيو في ولاية شرقية أخرى هي ثورينغيا، وأول رئاسة بلدية لبلدة في تموز / يوليو في ولاية ساكسونيا-أنهالت المجاورة.

واقترب مرشحون آخرون من الحزب مؤخرا من الفوز برئاسة بلديات مدن، لكن لم ينجح أحد منهم في تحقيق ذلك قبل انتخابات بيرنا.

ويحظى حزب البديل من أجل ألمانيا بدعم قوي في مناطق ألمانيا الشرقية السابقة، حيث تبلغ نسبة تأييده في استطلاعات الرأي نحو 32 في المائة، وفقا لاستطلاع حديث أجرته مجلة "دير شبيغل".

ومن المقرر أن تنتخب ولاية ساكسونيا برلمانها الإقليمي في أيلول / سبتمبر 2024، إلى جانب ولايتين أخريين هما براندنبورغ وتورينغيا.