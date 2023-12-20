بقلم: يورونيوز

بعد مفاوضات طويلة، توصّل البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق الأربعاء، بشأن إصلاح واسع لنظام الهجرة واللجوء، وفق ما أعلن نائب رئيسة المفوضية مارغاريتيس شيناس.

اعلان

وينصّ هذا الإصلاح الذي يتضمن سلسلة من النصوص، على مراقبة معزّزة لعمليات وفود المهاجرين إلى الاتحاد الأوروبي وإقامة مراكز مغلقة بالقرب من الحدود لإعادة الذين ترفض طلباتهم للجوء بسرعة أكبر

وتضمن الإصلاح كذلك آلية تضامنية إلزامية بين البلدان الأعضاء لمساعدة الدول التي تواجه ضغوطاً كبيرة.