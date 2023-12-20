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عاجل. اتفاق بين النواب الأوروبيين ودول الاتحاد الأوروبي حول إصلاح واسع النطاق لنظام الهجرة

اجتماع أعضاء البرلمان الأوروبي
اجتماع أعضاء البرلمان الأوروبي Copyright Jean-Francois Badias/AP
بقلم:  يورونيوز
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بعد مفاوضات طويلة، توصّل البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق الأربعاء، بشأن إصلاح واسع لنظام الهجرة واللجوء، وفق ما أعلن نائب رئيسة المفوضية مارغاريتيس شيناس.

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وينصّ هذا الإصلاح الذي يتضمن سلسلة من النصوص، على مراقبة معزّزة لعمليات وفود المهاجرين إلى الاتحاد الأوروبي وإقامة مراكز مغلقة بالقرب من الحدود لإعادة الذين ترفض طلباتهم للجوء بسرعة أكبر

وتضمن الإصلاح كذلك آلية تضامنية إلزامية بين البلدان الأعضاء لمساعدة الدول التي تواجه ضغوطاً كبيرة.

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