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مجددا وبعد غياب ستة عشر عامًا.. فرنسا تفوز ببطولة العالم للمخبوزات

مخبزة فرنسية
مخبزة فرنسية Copyright Michel Euler/Copyright 2021 The AP. All rights reserved
بقلم:  Adel Dellal
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نجح كل من فرانك فورتييه وفابيان نوليه وكزافييه ساكريست في الحصول على اللقب خلال منافسات النسخة الثانية عشرة من كأس العالم للمخبوزات، التي تنظم من الـ 21 إلى الـ 24 من هذا الشهر بصالون "أوروبان" في العاصمة باريس.

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تمكنت فرنسا من الفوز بالمركز الأول لبطولة العالم للمخبوزات مرة أخرى، في مسابقة نظمت أمس الاثنين. ويعدّ هذا الإنجاز الأول بعد 16 عاما من آخر تتويج لفرنسا.

ونجح كل من فرانك فورتييه وفابيان نوليه وكزافييه ساكريست في الحصول على اللقب خلال منافسات النسخة الثانية عشرة من كأس العالم للمخبوزات، التي تنظم من الـ 21 إلى الـ 24 من هذا الشهر بصالون "أوروبان" في العاصمة باريس. وجاءت كوريا الجنوبية واليابان في المركزين الثاني والثالث على التوالي.

وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير لم يُخفِ سعادته من هذا التتويج حيث غرّد عبر حسابه على منصة "إيكس"، تويتر سابقا، للتواصل الاجتماعي: "يا له من فخر أن نرى هذه المعرفة.. شعار حياتنا اليومية، على سطح العالم. تهانينا لفريقنا الفرنسي على هذا النصر المرموق والمثير للغاية ".

وتجمع المسابقة، التي تنظم كل عامين، عشرة فرق دولية، يتكون كل فريق من ثلاثة متنافسين. يتنافسون في أربع فعاليات هي: الرغيف الفرنسي والخبز العالمي والمعجنات، وتقديم الطعام في المخبوزات، والقطعة الفنية. 

تقوم لجنة تحكيم محترفة بتقييم المعرفة الفنية للخبازين، وكذلك إتقانهم الفني. يبدو أن قطعة تمثل مبارزًا قد نالت إعجاب اللجنة المشرفة على التحكيم، وهذا قبل ستة أشهر على انطلاق دورة الألعاب الأولمبية التي ستحتضنها باريس.

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