EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

بعد دخوله للعلاج من عدوى في مستشفى ماليزي.. حالة ملك النرويج الصحية مستقرة

ملك النرويج هارالد في طريقه لتناول الغداء مع الحكومة النرويجية في أوسلو، النرويج، 14 فبراير، 2024
ملك النرويج هارالد في طريقه لتناول الغداء مع الحكومة النرويجية في أوسلو، النرويج، 14 فبراير، 2024 Copyright Cornelius Poppe/Cornelius Poppe / NTB
بقلم:  يورونيوز
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button
نسخ/لصق رابط فيديو المقال أدناهCopy to clipboardCopied

قالت العائلة المالكة النرويجية، الأربعاء، إن ملك النرويج هارالد الخامس في حالة مستقرة، بعد يوم من إعلانها عن دخوله إلى مستشفى في ماليزيا بسبب عدوى.

اعلان

ويُعتقد أن هارالد نُقل إلى مستشفى السلطانة مليحة في منتجع جزيرة لانكاوي الشمالية. وأصيب الملك البالغ من العمر 87 عاماً بعدة أمراض في الأشهر الأخيرة، مما أثار القلق بشأن صحته.

لكن المسؤولين الملكيين أخبروا وسائل الإعلام النرويجية أن ولي العهد الأمير هاكون سينوب عن والده في الالتزامات المخطط لها في النرويج.

وكان الملك قد خضع قبل 20 عاماً لعملية جراحية من أجل استئصال المثانة بسبب إصابته بالسرطان. وفي عام 2020، خضع لعملية جراحية لاستبدال أحد صمامات القلب.

ومن الجدير بالذكر أن هارالد، الذي يقوم برحلة خاصة إلى الخارج، هو أقدم ملك في أوروبا.

المصادر الإضافية • أ ب

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

هنية: على دول الطوق أن تكسر مؤامرة التجويع في شمال غزة وإسرائيل نجحت فقط في قتل الأطفال والنساء

عرض أول عملات ورقية تحمل صورة الملك تشارلز الثالث

شاهد: إسرائيليون يبدؤون مسيرة 4 أيام تمتد من حدود غزة إلى القدس للمطالبة بإطلاق المحتجزين لدى حماس

النرويج الصحة ملكية مستشفيات ماليزيا