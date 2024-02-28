بعد دخوله للعلاج من عدوى في مستشفى ماليزي.. حالة ملك النرويج الصحية مستقرة

بقلم: يورونيوز

قالت العائلة المالكة النرويجية، الأربعاء، إن ملك النرويج هارالد الخامس في حالة مستقرة، بعد يوم من إعلانها عن دخوله إلى مستشفى في ماليزيا بسبب عدوى.

اعلان

ويُعتقد أن هارالد نُقل إلى مستشفى السلطانة مليحة في منتجع جزيرة لانكاوي الشمالية. وأصيب الملك البالغ من العمر 87 عاماً بعدة أمراض في الأشهر الأخيرة، مما أثار القلق بشأن صحته.

لكن المسؤولين الملكيين أخبروا وسائل الإعلام النرويجية أن ولي العهد الأمير هاكون سينوب عن والده في الالتزامات المخطط لها في النرويج.

وكان الملك قد خضع قبل 20 عاماً لعملية جراحية من أجل استئصال المثانة بسبب إصابته بالسرطان. وفي عام 2020، خضع لعملية جراحية لاستبدال أحد صمامات القلب.

ومن الجدير بالذكر أن هارالد، الذي يقوم برحلة خاصة إلى الخارج، هو أقدم ملك في أوروبا.