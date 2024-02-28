عرض أول عملات ورقية تحمل صورة الملك تشارلز الثالث

بقلم: يورونيوز

ستطرح الأوراق النقدية التي تحمل صورة الملك تشارلز الثالث للتداول في بريطانيا اعتباراً من الخامس من حزيران/يونيو.

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وعرض متحف بنك إنكلتر العملات الورقية بقيمة 5 جنيهات إسترلينية و10 جنيهات إسترلينية و20 جنيهًاً إسترلينياً و50 جنيهًا إسترلينياً والتي تحمل بنفس تصميم سابقاتها مع تغيير واحد فقط وهوظهور صورة الملك حيث لا تزال العملة المادية مهمة في المملكة المتحدة.

ويوجد حالياً عدد من الأوراق النقدية المتداولة أكثر مما كان عليه في عام 2020.

وفي عام 2022، لم يكن لدى 1.1 مليون شخص في المملكة المتحدة حساب مصرفي.