شاهد: الشرطة الإسبانية تفكك شبكة زيفت أعمالا للفنان بانكسي وباعتها

بقلم: يورونيوز

أعلنت الشرطة الإسبانية عن تفكيك شبكة متهمة بإنتاج أعمال مزيفة للفنان البريطاني بانكسي وبيعها في كتالونيا وفي الخارج، خصوصاً في الولايات المتحدة، بأسعار تصل إلى 1500 يورو.

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أفادت شرطة كتالونيا الإقليمية في بيان إنه يجري التحقيق مع أربعة أشخاص بتهمة الاحتيال وجرائم الملكية الفكرية.

وأضافت أن المشتبه بهما الرئيسيين هما شخصان لديهما "معرفة بعالم الفن" ويعملان فيه منذ سنوات، وأنه تم اكتشاف 25 عملية بيع حتى الآن، وكان الضحايا في إسبانيا وألمانيا وسويسرا والولايات المتحدة واسكتلندا، ودفع بعض المشترين 1500 يورو للقطعة الواحدة.

ووفقاً للبيان اكتشف الضباط الأعمال المزيفة على منصات الإنترنت، ودور المزادات وتجار التحف في تموز/يوليو 2023.

وأوضحت الشرطة أنها عثرت في آب/أغسطس على مصدر الاحتيال، وصادرت فيما بعد تسعة أعمال، تم بيع بعضها بالفعل، وأنها تمكنت من تحديد الموزع الرئيسي الذي باع هذه الأعمال، من خلال المتاجر المتخصصة ودور المزادات في برشلونة ومواقع البيع الشهيرة عبر الإنترنت.

وفي كانون الأول/ ديسمبر 2023، قالت الشرطة إنها فتشت شقة في مدينة سرقسطة، حيث زُعم أن الأعمال المزيفة من إنتاج "اثنين من الشباب من أتباع فن الشارع لبانكسي ويعانون من مشاكل مالية".

وكانا الشابان قد أنتجا الأعمال المُقلدة على الورق المقوى، "بإضافة عناصر رسومية لجعلها أكثر جاذبية". ويُزعم أن الشبكة قامت بتزييف شهادات، نسبتها للفنان بانكسي كجزء من مشروع "ديسمالاند" (Dismaland) الخاص به.

وتمت مصادرة طوابع حبر وتذاكر ديسمالاند ورذاذ الطلاء الذي استخدموه. وقالت الشرطة إن التحقيق لا يزال مفتوحاً ولا يستبعد وقوع المزيد من الضحايا والاعتقالات الجديدة.