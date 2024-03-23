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فيديو: قادة اليمين المتطرف يجتمعون في روما قبل الانتخابات الأوروبية

صورة من قمة زعماء اليمين المتطرف الأوروبي
صورة من قمة زعماء اليمين المتطرف الأوروبي Copyright Alessandra Tarantino/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
بقلم:  يورونيوز
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اجتمع قادة مجموعة "الهوية والديمقراطية" اليمينية المتطرفة في أوروبا في العاصمة الإيطالية روما في إطار استعدادها لانتخابات البرلمان الأوروبي الصيف المقبل.

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وعُقد الاجتماع بقيادة ماتيو سالفيني، وزير الداخلية الإيطالي السابق وقائد "رابطة الشمال" اليمينية التي تسعى إلى الخروج من الاتحاد الأوروبي وتتخذ موقفاً متشدداً تجاه المهاجرين في أوروبا.

وشارك بالقمة حضوراً السياسي اليميني البرتغالي أندريه فينتورا، زعيم حزب "شيغا" الشعبوي.

كذلك شاركت مارين لو بان، زعيمة اليمين المتطرف الفرنسي، عبر الفيديو.

وقال فينتورا للصحافيين بالاجتماع: "نتوقع أن نحقق نتيجة رائعة في الانتخابات الأوروبية، ونتوقع أيضاً أن يكون لدينا معاً، مجموعة المحافظين والإصلاحيين الأوروبيين، ومجموعة الهوية والديمقراطية، ما يكفي من الأصوات لتغيير رئيس المفوضية الأوروبية".

وقد فينتورا تعازيه لضحايا الهجوم الإرهابي الذي خلف 133 قتيلاً على الأقل في قاعة حفلات في العاصمة الروسية.

وقال فينتورا إن الهجوم الذي تبناه ما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية هو "تحذير لنا جميعا، فيما يتعلق بالأصولية الإسلامية والتطرف الإسلامي".

وأعرب سالفيني وزعماء الأحزاب والحركات اليمينية المتطرفة عن أملهم في فوز المرشح الجمهوري دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية الأمريكية نهاية العام الجاري.

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