ضد اليمين المتطرف.. المسيرات تجتاح مدينة هامبورغ الألمانية

بقلم: يورونيوز

خرج حوالي 30 ألف شخص إلى الشوارع ضد اليمين في هامبورغ الألمانية يوم الأحد.

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وتجمع المتظاهرون في منطقة دامتور خلال منتصف النهار، أعقبتهم مسيرة عبر وسط المدينة على طول نهر ألستر الداخلي تحت شعار "نحن جدار الحماية - معًا ضد التطرف اليميني".

وكان هذا الحدث ثالث مظاهرة كبرى ضد اليمين في المدينة منذ كانون الثاني/ يناير الماضي.

وكان السبب وراء الاحتجاجات الأخيرة في جميع أنحاء البلاد هو ما كشفته وسائل إعلامية حول اجتماع لليمينيين المتطرفين في بوتسدام، حضره سياسيون من حزب البديل من أجل ألمانيا وأعضاء من حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي.