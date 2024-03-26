شاهد: الجمارك البلجيكية تصادر 12 مليون سيجارة داخل مصنع غير قانوني

بقلم: يورونيوز

ضبطت الجمارك البلجيكية مصنعًا غير قانوني أنتج نحو مئة مليون سيجارة منذ فبراير/ شباط.

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وكان المصنع يتخذ مقرا له في حظيرة طائرات تقع في منطقة تابعة لبلدية جيلي ضمن مدينة شارلروا وسط غرب بلجيكا. وضبطت السلطات فيه 12 مليون سيجارة، ومستندات توثق كمية الإنتاج، ويعتقد إن السجائر كانت مخصصة للسوق الإنجليزية نظرًا للعبوات التي وضعت فيها.

قامت المنظمة التي قالت سلطات الجمارك إنها "إجرامية" بجمع كل المواد الأولية اللازمة لتصنيع السجائر، من التبغ والفلاتر والأنابيب. ونظم أفرادها العمل بشكل يمكن الآلات من العمل ليلًا ونهارًا. وضم المكان غرفًا للعمال ومطبخ ومرافق رياضية.

وقد ألقي القبض على تسعة أشخاص، هم ثمانية أوكرانيين وبرتغالي.

وفي عام 2023، صادرت الجمارك البلجيكية أكثر من 345 مليون سيجارة وأكثر من 137 طنًا من التبغ الجاهز للتدخين وأكثر من 16 طنًا من التبغ الخام.