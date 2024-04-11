بعد صور صادمة من أحد المسالخ.. تحرك في فرنسا لمنع "الذبح الحلال"

بقلم: يورونيوز

بعد بث صور عن ممارسات وُصفت بأنها "وحشية" في أحد المسالخ، دعت جمعية فرنسية للرفق بالحيوان الخميس، إلى حظر ذبح المواشي من دون تخدير، وهي طقوس متبعة في إنتاج اللحوم الحلال أو الكاشير (على الطريقة اليهودية).

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وأظهر مقطع فيديو بثته جمعية "L214" صوراً في مسلخ في منطقة فيناري ليه لوم في وسط فرنسا، وتبدو فيه ماشية تنزف وهي حية، ليس على طريقة الذبح الإسلامي، ولكن "مع جرح مفتوح بالشفرة أو اليد"، بحسب الجمعية.

وفي حين يجب أن تبقى الحيوانات ثابتة في مكانها بعد ذبحها حتى تفقد الوعي، نرى في الفيديو أنه يتم نقلها وتعليقها، ويبدو جلياً أنها لم تفقد الوعي، كما أن "بعضها في حالة ذعر تام"، بحسب جمعية الرفق بالحيوان التي انتقدت ما اعتبرته "ممارسات وحشية وعنفاً متعمداً".

وطالبت الجمعية بإلغاء الإعفاء الذي يسمح بذبح الحيوانات من دون تخدير، وتقول الجمعية إنها ترغب في مناقشة هذه المسألة خصوصاً مع ممثلي المسجد الكبير في باريس والهيئة المسؤولة عن الطقوس اليهودية في فرنسا.

وتشترط القواعد الأوروبية عدم ذبح الحيوانات إلا بعد تخديرها، ولكن سوق اللحوم الحلال والكاشير مُعفى من هذه الشروط.

وقالت الناطقة باسم الجمعية يرينيس ريو، إن المسلمين سوف "يصدمون من هذه الصور"، لافتة إلى أنها تشاورت في هذا الموضوع مع إمام مسجد ليون الكبير، كمال قبطان، لكنها "لم تحصل أيّة إعادة نظر" في هذه الطقوس، وفق ريو.