ماكرون يدعو إلى إنشاء دفاع أوروبي موثوق يشمل النووي الفرنسي

بقلم: يورونيوز

دعا الرئيس الفرنسي خلال خطاب في جامعة السوربون، الخميس إلى "أوروبا قويّة"، وإلى إنشاء دفاع أوروبي "موثوق به" إلى جانب حلف شمال الأطلسي (ناتو)، في مواجهة روسيا.

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قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مقابلة صحفية "أؤيد أن نفتح النقاش حول الدفاع المضادّ للصواريخ، وعمليّات إطلاق أسلحة بعيدة المدى، والسلاح النووي لدى الذين يملكونه، أو الذين لديهم سلاح نووي أميركي على أراضيهم. دعونا نضع كلّ شيء على الطاولة وننظر إلى ما يحمينا حقا بطريقة موثوق بها".

وأشار الرئيس الفرنسي خلال حوار مع عدد من الشبان الأوروبيين نشرته صحف مجموعة "إبرا" السبت، إلى أن "فرنسا ستحافظ على خصوصيّتها لكنّها مستعدّة للمساهمة بشكل أكبر في الدفاع عن الأراضي الأوروبّية".

تمتلك فرنسا نحو 300 رأس نووي كما تعتبر القوة النووية الوحيدة في الاتحاد الأوروبي بعد خروج بريطانيا من التكتل.

وتبنى الرئيس الفرنسي في الأسابيع الأخيرة موقفا أكثر صرامة ضد روسيا بسبب غزوها لجارتها أوكرانيا، وهذه ليست المرة الأولى التي يقترح فيها استخدام الأسلحة النووية الفرنسية للدفاع عن الاتحاد الأوروبي.

ودعا ماكرون خلال خطاب في جامعة السوربون، الخميس إلى "أوروبا قويّة"، وإلى إنشاء دفاع أوروبي "موثوق به" إلى جانب حلف شمال الأطلسي (ناتو)، في مواجهة روسيا.