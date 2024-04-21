شاهد: قنبلة تزن طنا من مخلفات قصف حلف الأطلسي تتم إزالتها بأمان من موقع بناء صربي

بقلم: يورونيوز

أزال خبراء قسم الطوارئ في وزارة الداخلية الصربية قنبلة، من مخلفات قصف منظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) للبلاد عام 1999، واستوجب الإعداد للعملية إجلاء أكثر من ألف شخص من السكان.

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قال مسؤول في وزارة الداخلية الصربية إن القنبلة التي يبلغ وزنها طنا واحدا تمت إزالتها بنجاح، من موقع بناء في حي بمدينة نيش جنوب صربيا، وإبطال مفعولها.

وقال المسؤول قسم الطوارئ في وزارة الداخلية الصربية لوكا تشاوشيتش للصحفيين، إنه تم نقل القنبلة إلى مكان آمن، حيث سيتم تدميرها، مبينا أنه قبل إزالتها، تم إجلاء 1300 شخص من سكان المنطقة حفاظًا على سلامتهم.

وحضر عناصر الشرطة ورجال الإطفاء والفرق الطبية، لضمان نقل القنبلة بأمان. وأشار تشاوشيتش إلى أن القنبلة وهي من طراز "أم كي - 84" تحتوي على شحنة متفجرة تزن 430 كيلوغرامًا.

وكان قصف حلف شمال الأطلسي لصربيا بدأ في 24 مارس/آذار 1999، دون موافقة مجلس الأمن الدولي، واستمر 78 يوماً.