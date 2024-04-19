EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

ردود فعل غاضبة للفلسطينيين تجاه الفيتو الأمريكي ضد العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة

extract video
extract video Copyright LUSA
Copyright LUSA
بقلم:  يورونيوز
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button
نسخ/لصق رابط فيديو المقال أدناهCopy to clipboardCopied

أعرب الفلسطينيون في الضفة الغربية الجمعة عن استيائهم ورفضهم لاستخدام الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد قرار الأمم المتحدة الذي حظي بتأييد واسع النطاق للحصول على العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة.

اعلان

جاء التصويت الخميس في مجلس الأمن المؤلف من 15 عضوا بموافقة 12 عضوا ومعارضة الولايات المتحدة وامتناع عضوين عن التصويت بما في ذلك المملكة المتحدة وسويسرا.

وقال منتصر الأطرش، من سكان مدينة رام الله بالضفة الغربية، عن خيبة أمله وأضاف: " إننا نعتبر هذا القرار أولا قرارا غير عادل للشعب الفلسطيني هذه ليست المرة الأولى التي يستخدم فيها الأمريكيون حق النقض ضد أي مشروع يعود بالنفع على الشعب الفلسطيني."

وقال صبري صيدم، عضو اللجنة المركزية لفتح في مدينة رام الله: "أمريكا متحالفة مع إسرائيل في إنكار حقوق الفلسطينيين. أمريكا تطيل أمد هذا الصراع دون داع على الإطلاق. وأمريكا لا تلتزم بوعودها".

وحذر صيدم إسرائيل من أن "هذا لن يكون الشرق الأوسط الجديد. بل ستكون كارثة جديدة قادمة".

وهذه هي المحاولة الفلسطينية الثانية للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة. حيث قدمت فلسطين في مطلع شهر نيسان/أبريل الجاري طلبًا لمجلس الأمن للنظر مجددًا في الطلب الذي قدّمته في 2011 لنيل العضوية الكاملة في الأمم المتّحدة.

وكانت هذه هي المحاولة الفلسطينية الثانية لتصبح كاملة العضوية في الأمم المتحدة،. وقال السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة روبرت وود إن العضوية الفلسطينية "يجب أن تكون نتيجة للمفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين". 

كما أدانت الرئاسة الفلسطينية الفيتو الأمريكي ، وأكدت في بيان أن "الفيتو الأميركي غير نزيه وغير أخلاقي وغير مبرر، ويتحدى إرادة المجتمع الدولي الذي يؤيد بقوة حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة".

المصادر الإضافية • أ ب

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

تنديدًا بالحرب الإسرائيلية المستمرة على غزة.. تظاهرات في رام الله تزامنًا مع ذكرى يوم الأرض

شاهد: زجاجات حارقة تصيب مدرعات إسرائيلية اقتحمت رام الله

شاهد: كاميرا تسجل لحظة طعن جندي إسرائيلي غرب رام الله في الضفة الغربية واعتقال المنفذ

الشرق الأوسط منظمة الأمم المتحدة الضفة الغربية إسرائيل الولايات المتحدة الأمريكية