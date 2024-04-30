EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Newsletterرسالة إخباريةEventsالأحداث
Loader
مباشر
EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
آخر الأخبار

Trending

Europe

Categories

مجلات

العالم

Categories

مجلات

Business

Categories

مجلات

Next

Categories

مجلات

Green

Categories

مجلات

الصحة

Categories

مجلات

ثقافة

Categories

مجلات

سفر

Categories

مجلات

فيديوهات
عرض المزيد

تغطية خاصة

Newsletterرسالة إخباريةEventsالأحداث
Loader

Find Us

FlipboardNabdLinkedinفايبر
Apple storeGoogle Play store
اعلان

الشرطة البريطانية تعتقل رجلاً قتل طفلاً وأصاب 4 أشخاص بهجوم بالسيف شرق لندن

شرطة لندن-أرشيف
شرطة لندن-أرشيف Copyright Peter Kingdom/AP
Copyright Peter Kingdom/AP
بقلم:  Adel Dellal
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button

اعتقلت الشرطة البريطانية رجلا يبلغ من العمر 36 عاما، تسبب في إصابة 5 اشخاص على الأقل بجروح بواسطة سيف كان يحمله في منطقة هينو بشرق لندن. فرق الطوارئ في العاصمة البريطانية قدمت الإسعافات الأولية إلى المصابين، ونقلتهم إلى المستشفى.

اعلان

وأُعلن في وقت لاحق عن مقتل طفل يبلغ من العمر 13 عامًا متأثرًا بجراح أصيب بها في الهجوم.

وعلى ما يبدو، فإنّ الشرطة، التي تمّ استدعاؤها في وقت مبكر من يوم الثلاثاء بعيد بلاغات عن اقتحام سيارة لمنزل في شارع سكني وطعن أشخاص بالقرب من محطة مترو أنفاق هينو، لم تتعامل مع الحادث على أنه مرتبط بالإرهاب. وقالت الشرطة إنه تم القبض على "المشتبه به" في مكان الحادث. ولم تتوفر على الفور تفاصيل أخرى.

وأظهر مقطع فيديو بثته وسائل إعلام بريطانية رجلا يرتدي سترة صفراء ويحمل سيفا طويلا أو سكينا ويسير قرب منازل في المنطقة. وأشار شهود إلى أنهم سمعوا الشرطة تصرخ على المشتبه به وتحثه على إلقاء السلاح أثناء مطاردته.

نائب مساعد المفوض أدي أديلكان قال: "لابد أن هذا كان حادثًا مرعبًا بالنسبة للأشخاص المعنيين. وأعلم أن المجتمع الأوسع سيشعر بالصدمة والقلق. سيرغب الناس في معرفة ما حدث وسنقدم المزيد من المعلومات في أقرب وقت ممكن"، مضيفا أنّ الشرطة لا تعتقد أن هناك تهديد للمجتمع الأوسع.

وأكد أدي أديلكان أن السلطات الأمنية لا نبحث عن المزيد من المشتبه بهم، مؤكدا أنّه لا يبدو أنّ لهذا الحادث علاقة بالإرهاب".

وقالت هيئة النقل في لندن إن محطة مترو أنفاق هينو أغلقت أبوابها مؤقتا أمام المسافرين بسبب تحقيقات الشرطة في المنطقة.

المصادر الإضافية • أ ب

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

العدل الدولية تحسم دعوى نيكاراغوا ضد ألمانيا بقضية تسليح إبادة غزة: لا نستطيع فرض تدابير مؤقتة

منظمة يهودية تطالب بإقالة قائد شرطة لندن بعد منع رئيسها من الاقتراب من مظاهرة مؤيدة لغزة

شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية تحقق في هجوم استهدف مذيعا تلفزيونيا إيرانيا في لندن

تهديد إرهابي المملكة المتحدة طعن حادث لندن