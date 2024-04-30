الشرطة البريطانية تعتقل رجلاً قتل طفلاً وأصاب 4 أشخاص بهجوم بالسيف شرق لندن

اعتقلت الشرطة البريطانية رجلا يبلغ من العمر 36 عاما، تسبب في إصابة 5 اشخاص على الأقل بجروح بواسطة سيف كان يحمله في منطقة هينو بشرق لندن. فرق الطوارئ في العاصمة البريطانية قدمت الإسعافات الأولية إلى المصابين، ونقلتهم إلى المستشفى.

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وأُعلن في وقت لاحق عن مقتل طفل يبلغ من العمر 13 عامًا متأثرًا بجراح أصيب بها في الهجوم.

وعلى ما يبدو، فإنّ الشرطة، التي تمّ استدعاؤها في وقت مبكر من يوم الثلاثاء بعيد بلاغات عن اقتحام سيارة لمنزل في شارع سكني وطعن أشخاص بالقرب من محطة مترو أنفاق هينو، لم تتعامل مع الحادث على أنه مرتبط بالإرهاب. وقالت الشرطة إنه تم القبض على "المشتبه به" في مكان الحادث. ولم تتوفر على الفور تفاصيل أخرى.

وأظهر مقطع فيديو بثته وسائل إعلام بريطانية رجلا يرتدي سترة صفراء ويحمل سيفا طويلا أو سكينا ويسير قرب منازل في المنطقة. وأشار شهود إلى أنهم سمعوا الشرطة تصرخ على المشتبه به وتحثه على إلقاء السلاح أثناء مطاردته.

نائب مساعد المفوض أدي أديلكان قال: "لابد أن هذا كان حادثًا مرعبًا بالنسبة للأشخاص المعنيين. وأعلم أن المجتمع الأوسع سيشعر بالصدمة والقلق. سيرغب الناس في معرفة ما حدث وسنقدم المزيد من المعلومات في أقرب وقت ممكن"، مضيفا أنّ الشرطة لا تعتقد أن هناك تهديد للمجتمع الأوسع.

وأكد أدي أديلكان أن السلطات الأمنية لا نبحث عن المزيد من المشتبه بهم، مؤكدا أنّه لا يبدو أنّ لهذا الحادث علاقة بالإرهاب".

وقالت هيئة النقل في لندن إن محطة مترو أنفاق هينو أغلقت أبوابها مؤقتا أمام المسافرين بسبب تحقيقات الشرطة في المنطقة.