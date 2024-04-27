EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Newsletterرسالة إخباريةEventsالأحداث
Loader
مباشر
EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
آخر الأخبار

Trending

Europe

Categories

مجلات

العالم

Categories

مجلات

Business

Categories

مجلات

Next

Categories

مجلات

Green

Categories

مجلات

الصحة

Categories

مجلات

ثقافة

Categories

مجلات

سفر

Categories

مجلات

فيديوهات
عرض المزيد

تغطية خاصة

Newsletterرسالة إخباريةEventsالأحداث
Loader

Find Us

FlipboardNabdLinkedinفايبر
Apple storeGoogle Play store
اعلان

شاهد: قدامى المحاربين البريطانيين يجتمعون في لندن لإحياء الذكرى 80 لإنزال النورماندي

قدامى المحاربين البريطانيين
قدامى المحاربين البريطانيين Copyright Alastair Grant/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
Copyright Alastair Grant/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
بقلم:  يورونيوز
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button
نسخ/لصق رابط فيديو المقال أدناهCopy to clipboardCopied

اجتمع تسعة من قدامى المحاربين في الجيش البريطاني في لندن يوم الجمعة، قبل الذكرى الثمانين لإنزال قوات الحلفاء في نورماندي خلال الحرب العالمية الثانية.

اعلان

ويخطط المحاربون القدامى الذين تتراوح أعمارهم بين 90 و100 سنة للعودة إلى فرنسا للاحتفال بالذكرى الثمانين للغزو في 6 يونيو.

وأقيم هذا الحدث بعد أيام قليلة من وفاة المحارب القديم في الجيش البريطاني بيل جلادن البالغ من العمر 100 عام، والذي نجا من هبوط طائرة شراعية في يوم الإنزال ورصاصة مزقت كاحله بعد بضعة أيام، يوم الأربعاء.

واجتمع المحاربون القدامى التسعة، ومن بينهم كين هاي، وأليك بنستون، وستان فورد، وهنري رايس، ودونالد هوكينز، وريتشارد ألدريد، وجيلبرت كلارك، وجون دينيت، وميرفين كيرش، في نادي يونيون جاك في لندن يوم الجمعة.

قال كين هاي: "لقد كنت مستعدًا كما كنت دائمًا (للذكرى الثمانين ليوم الإنزال)، والباقي على الله".

وخدم قدامى المحاربين في مختلف الفروع العسكرية، بما في ذلك الجيش والبحرية والقوات الجوية. شاركوا في معركة نورماندي، والتي كانت نقطة تحول رئيسية في الحرب العالمية الثانية.

 أدى الهجوم الناجح إلى تحرير فرنسا من الاحتلال الألماني وفتح جبهة غربية ثانية ضد ألمانيا النازية.

وتقام الاحتفالات الرسمية بذكرى إنزال النورماندي في بورتسموث ونورماندي في يونيو.

أصبحت عملية D-Day في 6 يونيو 1944 تُعرف بأنها أكبر غزو برمائي في التاريخ العسكري.

وتعتبر من أهم العمليات العسكرية في التاريخ، حيث ساعدت في تغيير مسار الحرب وفتح الطريق لتحرير أوروبا من النازية.

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

آخر جندي شارك في إنزال النورماندي.. ماكرون يحضر حفل تكريم الراحل ليون غوتييه

شاهد: ماكرون يحضر احتفالات إنزال النورماندي إلى جانب آخر فرنسي شارك في عملية الإنزال

شاهد: في الذكرى الـ 79 ليوم النصر.. شركة دلتا للطيران تنقل قدامى المحاربين إلى النورماندي

نازية فرنسا ألمانيا الحرب العالمية الثانية بريطانيا