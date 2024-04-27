شاهد: قدامى المحاربين البريطانيين يجتمعون في لندن لإحياء الذكرى 80 لإنزال النورماندي

بقلم: يورونيوز

اجتمع تسعة من قدامى المحاربين في الجيش البريطاني في لندن يوم الجمعة، قبل الذكرى الثمانين لإنزال قوات الحلفاء في نورماندي خلال الحرب العالمية الثانية.

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ويخطط المحاربون القدامى الذين تتراوح أعمارهم بين 90 و100 سنة للعودة إلى فرنسا للاحتفال بالذكرى الثمانين للغزو في 6 يونيو.

وأقيم هذا الحدث بعد أيام قليلة من وفاة المحارب القديم في الجيش البريطاني بيل جلادن البالغ من العمر 100 عام، والذي نجا من هبوط طائرة شراعية في يوم الإنزال ورصاصة مزقت كاحله بعد بضعة أيام، يوم الأربعاء.

واجتمع المحاربون القدامى التسعة، ومن بينهم كين هاي، وأليك بنستون، وستان فورد، وهنري رايس، ودونالد هوكينز، وريتشارد ألدريد، وجيلبرت كلارك، وجون دينيت، وميرفين كيرش، في نادي يونيون جاك في لندن يوم الجمعة.

قال كين هاي: "لقد كنت مستعدًا كما كنت دائمًا (للذكرى الثمانين ليوم الإنزال)، والباقي على الله".

وخدم قدامى المحاربين في مختلف الفروع العسكرية، بما في ذلك الجيش والبحرية والقوات الجوية. شاركوا في معركة نورماندي، والتي كانت نقطة تحول رئيسية في الحرب العالمية الثانية.

أدى الهجوم الناجح إلى تحرير فرنسا من الاحتلال الألماني وفتح جبهة غربية ثانية ضد ألمانيا النازية.

وتقام الاحتفالات الرسمية بذكرى إنزال النورماندي في بورتسموث ونورماندي في يونيو.

أصبحت عملية D-Day في 6 يونيو 1944 تُعرف بأنها أكبر غزو برمائي في التاريخ العسكري.

وتعتبر من أهم العمليات العسكرية في التاريخ، حيث ساعدت في تغيير مسار الحرب وفتح الطريق لتحرير أوروبا من النازية.