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استطلاع يورونيوز: تقدم اليمين المتطرف في إيطاليا قبل الانتخابات البرلمانية الأوروبية

جيورجيا ميلوني.
جيورجيا ميلوني. Copyright Mauro Scrobogna/LaPresse
Copyright Mauro Scrobogna/LaPresse
بقلم:  Euronews
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هذا المقال نشر باللغة الإنجليزية

لكن يُظهر الاستطلاع أن الأحزاب السياسية الأخرى في إيطاليا تظهر دعماً متزايداً أيضاً،

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وفقاً للاستطلاع  الذي أجرته يورونيوز في نهاية نيسان/أبريل، يبدو أن حزب "إخوة إيطاليا" اليميني الذي تتزعمه رئيسة الوزراء جيورجيا ميلوني سيفوز بأكبر عدد من الأصوات في انتخابات برلمان الاتحاد الأوروبي في الفترة من 8  إلى 9 حزيران يونيو.

وأظهر أيضاً أن الدعم الذي يتلقاه الحزب لا يزال مستقراً عند 28 في المائة.

كما توقع الاستطلاع أن يأتي الحزب الديمقراطي من يسار الوسط في المرتبة الثانية، تليه حركة "خمس نجوم" الشعوبية.

ومع ذلك، فإن الدعم لهذين الحزبين آخذ في الارتفاع.

وحقق كل من "الحزب الديمقراطي" وحركة "خمس نجوم" مكاسب طفيفة مقارنة بالشهر السابق، بحسب استطلاع يورونيوز.

وفي الوقت نفسه، سيتعين على المنافسين اليمينيين رابطة ليغا وفورزا إيطاليا الكفاح.

 ووجد الاستطلاع أنهما سيحصان على أقل بقليل من 8 في المائة من الأصوات.

استراتيجية ميلوني

وقادت رئيسة الوزراء جيورجيا ميلوني شخصياً الحملة الانتخابية لحزبها.

ويقول المحللون إن الاستراتيجية هي تحقيق إقبال كبير من الناخبين من أجل الفوز بأكبر عدد ممكن من المقاعد في برلمان الاتحاد الأوروبي والتأثير على تشكيل التحالفات المستقبلية.

ومن الجدير بالذكر، أن حزب "إخوة إيطاليا" هو جزء من مجموعة المحافظين والإصلاحيين الأوروبيين (ECR) في البرلمان الأوروبي.

ويزعم المراقبون أن هدف ميلوني هو الاحتفاظ بمفتاح إنشاء ائتلاف كبير من يمين الوسط مع حزب الشعب الأوروبي، وهو أمر ترغب فيه أيضاً رئيسة المفوضية الأوروبية المنتهية ولايتها أورسولا فون دير لاين.

ومع ذلك، قبل دخول اللعبة الأوروبية الكبيرة، تحتاج ميلوني إلى التغلب على عقبتين في بلدها.

الأولى هي منافسها ماتيو سالفيني، الشريك المؤثر في البرلمان الأوروبي لمارين لوبن من أقصى اليمين الفرنسي، الثانية هي تعزيز اليسار.

وإذا تمكن الحزب الديمقراطي، وهو جزء من مجموعة الاشتراكيين والديمقراطيين، من إيجاد أرضية مشتركة مع حركة  خمس نجوم، بقيادة رئيس الوزراء السابق جوزيبي كونتي، فإن قوى اليسار ويسار الوسط يمكن أن تخلق هيكلًا قويًا في المشهد السياسي المجزأ في إيطاليا.

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