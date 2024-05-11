Eventsالأحداث
Loader
آخر الأخبار

Trending

My Europe

Categories

مجلات

العالم

Categories

مجلات

Business

Categories

مجلات

Next

Categories

مجلات

Green

Categories

مجلات

الصحة

Categories

مجلات

ثقافة

Categories

مجلات

سفر

Categories

مجلات

Video
عرض المزيد

تغطية خاصة

Eventsالأحداث
Loader

Find Us

FlipboardNabdLinkedinفايبر
Apple storeGoogle Play store
اعلان

قبل انطلاق نهائيات اليوروفيجن.. الآلاف يتظاهرون ضد المشاركة الإسرائيلية في مسابقة الغناء بالسويد

متظاهرة مؤيدة للفلسطينيين تحتج على مشاركة المتسابقة الإسرائيلية إيدن غولان قبل نهائي مسابقة الأغنية الأوروبية في مالمو، السويد، السبت 11 مايو/أيار 2024.
متظاهرة مؤيدة للفلسطينيين تحتج على مشاركة المتسابقة الإسرائيلية إيدن غولان قبل نهائي مسابقة الأغنية الأوروبية في مالمو، السويد، السبت 11 مايو/أيار 2024. Copyright Martin Meissner/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
Copyright Martin Meissner/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
بقلم:  يورونيوز
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button
نسخ/لصق رابط فيديو المقال أدناهCopy to clipboardCopied

خرج الآلاف من المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين في مسيرة في مدينة مالمو السويدية يوم السبت، وذلك قبل ساعات قليلة من استضافتها لمسابقة الأغنية الأوروبية (اليوروفيجن) التي رافقتها توترات بشأن مشاركة إسرائيل.

اعلان

وجال المتظاهرون في شوارع مالمو وهم يحملون الأعلام الفلسطينية ويرددون هتافات تطالب بوقف إطلاق النار في قطاع غزة وتندد بالحرب الإسرائيلية على غزة.

وعلى الرغم من أن شعار يوروفيجن هو "متحدون بالموسيقى"، إلا أن حدث هذا العام أثبت أنه مثير للانقسام بشكل استثنائي.

فقد أثارت مشاركة إسرائيل احتجاجات ومظاهرات واسعة مؤيدة للفلسطينيين، حيث قال المتظاهرون إنه يجب استبعادها بسبب  الحرب التي تشنها على قطاع غزة.

المصادر الإضافية • أ ب

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

مقتل المئات وتدمير أكثر من ألف منزل إثر فيضانات مفاجئة في أفغانستان

خاركيف تحت النيران الروسية وأوكرانيا تقصف مصفاة للنفط في لوهانسك المحتلة

فيديو: رافضين توسيع مصنع تسلا على حساب الغابات.. ناشطون بيئيون يشتبكون مع الشرطة الألمانية قرب برلين

مسابقة يوروفيجن للأغاني احتجاجات السويد إسرائيل غزة أوروبا