قبل انطلاق نهائيات اليوروفيجن.. الآلاف يتظاهرون ضد المشاركة الإسرائيلية في مسابقة الغناء بالسويد

بقلم: يورونيوز

خرج الآلاف من المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين في مسيرة في مدينة مالمو السويدية يوم السبت، وذلك قبل ساعات قليلة من استضافتها لمسابقة الأغنية الأوروبية (اليوروفيجن) التي رافقتها توترات بشأن مشاركة إسرائيل.

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وجال المتظاهرون في شوارع مالمو وهم يحملون الأعلام الفلسطينية ويرددون هتافات تطالب بوقف إطلاق النار في قطاع غزة وتندد بالحرب الإسرائيلية على غزة.

وعلى الرغم من أن شعار يوروفيجن هو "متحدون بالموسيقى"، إلا أن حدث هذا العام أثبت أنه مثير للانقسام بشكل استثنائي.

فقد أثارت مشاركة إسرائيل احتجاجات ومظاهرات واسعة مؤيدة للفلسطينيين، حيث قال المتظاهرون إنه يجب استبعادها بسبب الحرب التي تشنها على قطاع غزة.