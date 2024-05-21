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إردوغان يهاجم مسابقة يوروفيجن: "حصان طروادة للفساد الاجتماعي وتهديد للأسرة التقليدية"

الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان
الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان Copyright Ahmad Al-rubaye/
Copyright Ahmad Al-rubaye/
بقلم:  يورونيوز
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انتقد الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، مسابقة الأغنية الأوروبية "يوروفيجن" يوم الاثنين، معتبرًا أنها تعزز "التحييد بين الجنسين" وتهدد قيم الأسرة التقليدية.

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وفي خطاب ألقاه بعد اجتماع مجلس الوزراء، وصف أردوغان المشاركين في المسابقة بأنهم "أحصنة طروادة للفساد الاجتماعي"، وقال إن حكومته كانت على حق عندما قررت إبقاء تركيا خارج مسابقة "البوب" في عموم أوروبا منذ عام 2012.

وقال الرئيس التركي، إنه "في مثل هذه الأحداث، أصبح من المستحيل مقابلة شخص عادي، نحن نفهم بشكل أفضل كيف اتخذنا القرار الصحيح بإبقاء تركيا خارج هذه المنافسة الشائنة على مدى السنوات الـ 12 الماضية".

ويأتي كلام أردوغان في إشارة واضحة إلى المغني السويسري نيمو الذي فاز في وقت سابق من هذا الشهر في مسابقة الأغنية الأوروبية الثامنة والستين بأغنيته "ذا كود_The Code"، وهي قصيدة أوبرالية من موسيقى الراب لرحلة المغني نحو اعتناق هوية غير جنسانية.

وأصبح المغني البالغ من العمر 24 عامًا أول فائز يعرف عن هويته بأنها "لا ثنائية" في المسابقة التي طالما اعتبرها مجتمع الميم LGBTملاذًا آمنًا.

وندد أردوغان يوم الاثنين أيضًا بالانخفاض الخطير في معدلات المواليد في تركيا، ووصفه بأنه "تهديد وجودي" و"كارثة" للبلاد.

وفي الأسبوع الماضي، أعلن معهد الإحصاء الحكومي التركي، أن معدل المواليد في البلاد في عام 2023 انخفض إلى 1.51 طفلاً لكل امرأة.

ولطالما دعا الرئيس التركي العائلات إلى إنجاب ثلاثة أطفال على الأقل.

واختارت لجنة التحكيم أغنية نيمو "ذا كود" بالإجماع، وحصلت على أصوات كافية من الجمهور لتتفوق على أغنية مغني الروك الكرواتي بيبي لازانيا.

وقال نيمو بعد انتهاء المسابقة: "أمل في أن تتمكن هذه المسابقة من الوفاء بوعدها، وأن تواصل الدفاع عن السلام والكرامة لكل شخص في هذا العالم".

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