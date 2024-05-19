محلّ مجوهرات في أحد أرقى أحياء باريس يتعرض للسطو والشرطة تلاحق اللصوص

قالت شرطة باريس إن اللصوص المسلحين وصلوا وغادروا على متن دراجات نارية وأطلقوا النار خارج المتجر دون التسبب في وقوع إصابات. وأظهر مقطع فيديو أشخاصًا يرتدون ملابس سوداء وهم يبتعدون بسرعة على متن دراجتين ناريتين.

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تلاحق الشرطة الفرنسية لصوصًا مسلحين، هاجموا متجرًا للمجوهرات في أحد أرقى شوارع باريس، وأشارت تقارير إعلامية إلى أن اللصوص استهدفوا متجر هاري وينستون، الذي يطلق على نفسه اسم "صائغ النجوم".

وقالت شرطة باريس إن اللصوص المسلحين وصلوا وغادروا على متن دراجات نارية وأطلقوا النار خارج المتجر دون التسبب في وقوع إصابات. وأظهر مقطع فيديو أشخاصًا يرتدون ملابس سوداء وهم يبتعدون بسرعة على متن دراجتين ناريتين.

وتمّ تطويق المتجر الفاخر أثناء دخول محققي الشرطة، وخروجهم، وحدد مكتب المدعي العام في باريس المشرف على التحقيق أنّ موقع السرقة كان على جادة مونتاني حيث يوجد متجر هاري وينستون للمجوهرات الفاخرة.

لم تحدّد الشرطة ولا مكتب المدعي العام ما إذا كان اللصوص قد سرقوا المجوهرات أم لا، كما لم يتم تحديد قيمتها. وليست هذه هي المرة الأولى التي يتعرض فيها المتجر الفاخر للسرقة، إذ أُدين ثمانية أشخاص عام 2015 في عملية سطو وقعت في العام 2008 حيث سرق ثلاثة مسلحين ما قيمته 92 مليون دولار من المجوهرات.