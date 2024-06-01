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جدونا

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"دعوا المزارع يعيش".. مزارعو النمسا يغضبون ويحتجون بالنعال أمام البرلمان للمطالبة بحقوقهم

جرار يسحب مقطورة مليئة بالأبقار البلاستيكية قبل احتجاج المزارعين خارج اجتماع وزراء الزراعة في الاتحاد الأوروبي في بروكسل
جرار يسحب مقطورة مليئة بالأبقار البلاستيكية قبل احتجاج المزارعين خارج اجتماع وزراء الزراعة في الاتحاد الأوروبي في بروكسل Copyright Mark Carlson/AP.
Copyright Mark Carlson/AP.
بقلم:  يورونيوز
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المظاهرات امتدت من دولة إلى أخرى في أوروبا دعت إلى إنصاف المزارعين ومنحقهم ما يستحقون، ومن المقرر ان يزحف المزارعون إلى بروكسل الثلاثاء المقبل للضغط على المؤسسات الأوروبية الرسمية

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أم العديد من ممثلي المجتمع الزراعي النمساوي (AGÖ) العاصمة النمساوية فيينا الجمعة لإطلاق حركة احتجاجية من أجل تحسين ظروفهم المعيشية وزيادة الرواتب، وجاء المزارعون على الرغم من هطول الأمطار، وشارك المزراعون من مختلف المجالات كالعاملين في مزارع الأبقار ومنتجات الحليب واللحوم وخصوصا الخنازير وأولئك العاملين بدوام جزئي.

وطالب التجمع الزراعية النمساوية برفع أسعار الحليب، على وجه التحديد، حوالي 5 سنتات إضافية للكيلو الواحد من الحليب وتطالب التجماعت الزراعية في معظم الدولة الاوروبية تحقيق سعر ودخل عادلين.

أحد المزارعين المشاركين في المسيرة قال: "نحن هنا لأن وضع الدخل في الزراعة كارثي لأننا ببساطة لا نملك قوة شرائية في المزارع، ببساطة نريد أسعارا عادلة لعمالنا، أسعارا عادلة لمنتجاتنا، لا يمكن أن تحقق التجارة أرباحا كبيرة وتتركنا نحن المزارعين تحت المطر، لقد صنعنا الأحذية المطاطية كعلامة على أننا سئمنا من الأمر برمته، فنحن نرتدي أحذيتنا المطاطية يومياً ولا نتقاضى أجورنا، نحن نتعرض للمصادرة في مزارعنا، والأجور التي يجب أن نحصل عليها مقابل عملنا يتم تمريرها إلى الآخرين، ولن يستمر الأمر على هذا النحو“.

مزارعون غضبون يحتجون ويرمون شاحنة بطاطا أمام مقر الملس الأوروبي في بروكسل
مزارعون غضبون يحتجون ويرمون شاحنة بطاطا أمام مقر الملس الأوروبي في بروكسلHarry Nakos/ AP

ويعد التجمع الزراعي النمساوي الذي يضم أكثر من 4000 عضو نشط، أكبر تجمع زراعي مستقل في النمسا وأحد أكبر التجمعات الزراعية في أوروبا، ويدافع عن مصالح أعضائه ويطالب بزيادة رواتبهم.

وتشهد دول أوروبية في الشهرين الماضيين احتجاجات طالب المزارعون أن يضع الاتحاد الأوروبي حماية لأسعار إنتاج الحليب لمنع انخفاض سعر السوق إلى ما دون التكلفة.

قميص وجزمة مزارع وأدوات الزراعة في مظاهرة في العاصمة الألمانية برلين
قميص وجزمة مزارع وأدوات الزراعة في مظاهرة في العاصمة الألمانية برلينEbrahim Noroozi/ AP

نحن هنا لأن وضع الدخل في الزراعة كارثي لأننا ببساطة لا نملك قوة شرائية في المزارع. (00:14) ببساطة أسعار عادلة لعمالنا، أسعار عادلة لمنتجاتنا. لا يمكن أن تحقق التجارة أرباحًا كبيرة وتتركنا نحن المزارعين تحت المطر. (00:23) لقد صنعنا الأحذية المطاطية كعلامة على أننا سئمنا من الأمر برمته، فنحن نرتدي أحذيتنا المطاطية يومياً ولا نتقاضى أجورنا. (00:30) نحن نتعرض للمصادرة في مزارعنا، والأجور التي يجب أن نحصل عليها مقابل عملنا يتم تمريرها إلى الآخرين، ولن يستمر الأمر على هذا النحو“.

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