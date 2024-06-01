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جدونا

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مقتل 20 شخصا في غرق قارب في نهر شرق أفغانستان

فريق إنقاذ يحاول العثور على ناجين جراء غرق قارب في نهر بمقاطعة نانغرهار شرق كابول
فريق إنقاذ يحاول العثور على ناجين جراء غرق قارب في نهر بمقاطعة نانغرهار شرق كابول Copyright AP Photo
Copyright AP Photo
بقلم:  يورونيوز
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انتشلت فرق الإنقاذ 5 جثث، وتواصل البحث عن الضحايا الآخرين.

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قال مسؤول في حركة طالبان إن 20 شخصا على الأقل لقوا مصرعهم عندما غرق قارب أثناء عبور نهر في شرق أفغانستان صباح اليوم السبت.

وقال قريشي بادلون، المدير الإقليمي لإدارة الإعلام والثقافة في إقليم ننجرهار إن القارب غرق أثناء عبوره نهرا في منطقة مهمند دارا، ما أسفر عن مقتل 20 شخصا بينهم نساء وأطفال.

وقال بادلون إن القارب كان يحمل 25 شخصا، وفقًا لسكان القرية، نجا منهم خمسة أشخاص.

وقالت إدارة الصحة في ننجرهار في بيان لها إنه تم انتشال خمس جثث حتى الآن من بينهم رجل وامرأة وصبيان وفتاة. وأضافت أنه تم إرسال فريق طبي وسيارات إسعاف إلى المنطقة.

أفغان يقفون على ضفة النهر الذي غرق فيه قارب وأودى بحياة 20 شخصا
أفغان يقفون على ضفة النهر الذي غرق فيه قارب وأودى بحياة 20 شخصاAP

ولم يقدم المسؤولون تفاصيل عن سبب الحادث وقالوا إن رجال الإنقاذ لا يزالون يبحثون عن جثث أخرى.

وكثيراً ما يستخدم سكان المنطقة قوارب محلية الصنع للتنقل بين القرى والأسواق المحلية.

المصادر الإضافية • أ ب

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