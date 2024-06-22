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جدونا
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بسبب أزمة السكن.. برشلونة تقرر حظر الإيجارات السياحية قصيرة الأجل

تُضاء المباني وكاتدرائية لا ساغرادا فاميليا ليلاً في برشلونة، إسبانيا، الأربعاء 18 مارس 2020.
تُضاء المباني وكاتدرائية لا ساغرادا فاميليا ليلاً في برشلونة، إسبانيا، الأربعاء 18 مارس 2020. Copyright Felipe Dana/Copyright 2020 The AP. All rights reserved.
Copyright Felipe Dana/Copyright 2020 The AP. All rights reserved.
بقلم:  يورونيوز
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هذا المقال نشر باللغة الإنجليزية

من المقرر أن تحظر إحدى الوجهات السياحية الرئيسية في إسبانيا تأجير الشقق للسياح في محاولة لتحسين الإسكان للسكان المحليين.

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أعلن مجلس مدينة برشلونة عن خطة جذرية ستخلص المدينة من نحو 10 آلاف ترخيص للشقق السياحية، يتم تطبيقه على مدى الخمس سنوات المقبلة، بحسب تقارير محلية.

يهدف الإجراء إلى معالجة أزمة السكن المحلية والمتفاقمة، وستعطي الإجراءات الجديدة الأولوية لاستخدام السكن كمنازل دائمة للسكان المحليين على حساب تأجيره كسكن سياحي لعدة أيام، في واحدة من أكثر المدن السياحية في أوروبا.

تعكس الخطة الاتجاه العالمي للمدن التي تبدأ في مكافحة آثار السياحة الجماعية على الحياة المحلية.

يمنح القرار سلطات المدينة الكاتالونية سلطة تنظيم الشقق السياحية في بلدياتها. لم تمنح برشلونة تراخيص جديدة منذ عام 2014، عندما وصل عدد التراخيص إلى 9600 وحدة، على الرغم من أن بعض القضايا اللاحقة معلقة على قرارات المحكمة.

شهدت المدينة ارتفاعات كبيرة في إيجارات المساكن حيث انخفض العدد المعروض من المساكن للسكان المحليين في العقد الماضي.

ووصف جاومي كولبوني، عمدة المدينة، الإجراءات بأنها "نقطة تحول" في معالجة مشكلة الحصول على السكن، وخاصة للشباب. وأقر بأن النتائج لن تكون فورية، لكنه يعتقد أنها ستفتح نقاشًا سياسيًا واجتماعيًا مهمًا.

وقال في منشور على منصة إكس: "نريد ضمان الحق في العيش في برشلونة والتعامل بفعالية مع أزمة الإسكان التي نعاني منها منذ سنوات."

وفي الوقت نفسه، ذكرت نائبة العمدة، لايا بونيت، أن فترة الخمس سنوات قبل انتهاء التراخيص ستكون بمثابة شكل من أشكال التعويض لأصحاب العقارات.

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