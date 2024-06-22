شاهد: منتخب السامبا يتدرب في كاليفورنيا قبل أيام من مباراة البرازيل وكوستاريكا ضمن بطولة كوبا أمريكا

بقلم: يورونيوز

يوم الإثنين المقبل ستفتتح البرازيل مشاركتها في هذه النسخة من البطولة بمباراة أمام كوستاريكا تقام في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية.

اعلان

قاد مدرب المنتخب البرازيلي، دوريفال جونيور، أول تدريب للمنتخب في لوس أنجلوس يوم الجمعة قبيل اللقاء مع كوستاريكا ضمن مباريات بطولة كوبا اميركا. وتدرب لاعبو منتخب السامبا، كما يُلقب المنتخب البرازيلي، على ملعب دريك الذي يقع في حرم جامعة كاليفورنيا. وسيشارك منتخب البرازيل الإثنين لأول مرة من نسخة هذا العام في بطولة كوبا أمريكا على ملعب "سوفي ستاديوم" في لوس أنجلوس.

وخلال النشاط، أجرى دوريفال تدريبات الفريق الذي سيواجه كوستاريكا، خصمه في الدور الأول من المسابقة القارية. يذكرأن باراغواي وكولومبيا هي أيضاً ضمن مجموعة السيليساو في هذه المرحلة الأولى من كوبا أمريكا.