Eventsالأحداثالبودكاست
Loader
آخر الأخبار
ترندينغ
جدول زمني
أوروبا
أبواب
برامج
العالم
أبواب
برامج
Featured
أعمال
أبواب
برامج
Next
أبواب
برامج
Green
أبواب
برامج
الصحة
أبواب
برامج
ثقافة
أبواب
برامج
سفر
أبواب
برامج
فيديو
عرض المزيد
تغطية خاصة
Eventsالأحداثالبودكاست
Loader
جدونا
اعلان

شاهد: منتخب السامبا يتدرب في كاليفورنيا قبل أيام من مباراة البرازيل وكوستاريكا ضمن بطولة كوبا أمريكا

لاعبا المنتخب الوطني البرازيلي، دانيلو وفينيسيوس جونيور، أثناء التدريب قبل المباراة أمام كوستاريكا في لوس أنجلوس، الولايات المتحدة الأمريكية
لاعبا المنتخب الوطني البرازيلي، دانيلو وفينيسيوس جونيور، أثناء التدريب قبل المباراة أمام كوستاريكا في لوس أنجلوس، الولايات المتحدة الأمريكية Copyright AP Photo
Copyright AP Photo
بقلم:  يورونيوز
نشرت في
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button
نسخ/لصق رابط فيديو المقال أدناهCopy to clipboardCopied

يوم الإثنين المقبل ستفتتح البرازيل مشاركتها في هذه النسخة من البطولة بمباراة أمام كوستاريكا تقام في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية.

اعلان

قاد مدرب المنتخب البرازيلي، دوريفال جونيور، أول تدريب للمنتخب في لوس أنجلوس يوم الجمعة قبيل اللقاء مع كوستاريكا ضمن مباريات بطولة كوبا اميركا. وتدرب لاعبو منتخب السامبا، كما يُلقب المنتخب البرازيلي،  على ملعب دريك الذي يقع في حرم جامعة كاليفورنيا. وسيشارك منتخب البرازيل الإثنين لأول مرة من نسخة هذا العام في بطولة كوبا أمريكا على ملعب "سوفي ستاديوم" في لوس أنجلوس.

وخلال النشاط، أجرى دوريفال تدريبات الفريق الذي سيواجه كوستاريكا، خصمه في الدور الأول من المسابقة القارية. يذكرأن باراغواي وكولومبيا هي أيضاً ضمن مجموعة السيليساو في هذه المرحلة الأولى من كوبا أمريكا.

المصادر الإضافية • أ ب

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

"6000 وظيفة شاغرة ".. شركات تصينع الأسلحة تعاني من نقص في العمالة مع ازدياد الطلب

جامعة كاليفورنيا في دافيس تفتتح أول مركز أكاديمي لأبحاث وفنون القهوة

"عن طريق الخطأ".. الجيش الإسرائيلي يطلق قذيفة على إحدى كيبوتسات غلاف غزة

البرازيل تدريب ـ تمرين كوبا أمريكا 2024 أمريكا الجنوبية كرة القدم رياضة