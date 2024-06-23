قبيل الانتخابات البريطانية بأسبوعين: اتساع رقعة فضيحة الرهانات في رئيس الوزراء حزب سوناك

بقلم: يورونيوز

ذكرت وسائل إعلام بريطانية يوم الأحد أن كبير مسؤولي البيانات في حزب المحافظين البريطاني قد أحيل إلى إجازة من قبل قادة الحزب.

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وجاء ذلك في أعقاب تزايد المزاعم بأن أعضاء الحزب الحاكم أساؤوا استخدام معلومات داخلية للمراهنة على موعد الانتخابات العامة البريطانية في الرابع من تموز / يوليو قبل الإعلان عنها.

وذكرت صحيفة "صنداي تايمز" وغيرها أن نيك ماسون هو رابع مسؤول في حزب المحافظين يتم التحقيق معه من قبل لجنة المقامرة في المملكة المتحدة بسبب مزاعم مراهنته على توقيت الانتخابات.

وزعمت صحيفة "التايمز" أنه تم القيام بعشرات الرهانات مع أرباح محتملة تقدر بآلاف الجنيهات.

وجاءت هذه التقارير بعد الكشف في الأيام الأخيرة عن خضوع اثنين من المرشحين المحافظين للانتخابات، وهما لورا سوندرز وكريغ ويليامز، للتحقيق من قبل هيئة مراقبة القمار. كما أحيل زوج سوندرز توني لي، مدير الحملات الانتخابية في حزب المحافظين، إلى إجازة قصرية بعد مزاعم بأنه تم التحقيق معه أيضًا بشأن مراهنات مزعومة.

ضربة موجعة قبل الانتخابات

وقالت الشرطة إن أحد الحراس الشخصيين لرئيس الوزراء ريشي سوناك تم اعتقاله يوم الاثنين للاشتباه في سوء السلوك في الوظيفة العامة. وجاء الاعتقال بعد أن أكدت هيئة تنظيم القمار أنها تحقق في "احتمال وجود مخالفات تتعلق بموعد الانتخابات".

وقد وجهت هذه الفضيحة المتزايدة، قبل أسبوعين فقط من الانتخابات العامة، ضربة جديدة لحزب المحافظين الذي يتزعمه سوناك، والذي من المتوقع على نطاق واسع أن يخسر أمام حزب العمال المعارض بعد 14 عامًا في السلطة.

وقال سوناك هذا الأسبوع إنه كان "غاضبًا للغاية" عندما علم بهذه المزاعم، وقال إن أي شخص يثبت أنه انتهك القانون يجب أن يُطرد من الحزب.

وأعلن سوناك في 22 أيار/ مايو أن الانتخابات البرلمانية ستُجرى في 4 تموز/ يوليو، وكان الموعد سرًا محفوظًا بشكل وثيق، وقد فوجئ الكثيرون لأن التصويت كان متوقعًا في الخريف.

وقالت سوندرز، المرشحة في بريستول، جنوب غرب إنجلترا، إنها ستتعاون بشكل كامل مع التحقيق.

وكان ويليامز، السكرتير الخاص لـ"سوناك" في البرلمان وعضو البرلمان الذي سيخوض الانتخابات مجددا في 4 تموز/ يوليو، قد أقر بأنه يخضع للتحقيق من قبل لجنة المقامرة بسبب وضعه رهانًا بقيمة 100 جنيه استرليني (128 دولارًا) على انتخابات تموز/ يوليو قبل الإعلان عن موعدها.

وقد أدان الوزير المحافظ البارز مايكل غوف المراهنات المزعومة وشبهها بـ"بارتيغيت Partygate"، وهي فضيحة سلوكية ساهمت في الإطاحة برئيس الوزراء السابق بوريس جونسون عام 2022.

وقد شهد ذلك الجدل تراجع ثقة الناخبين في المحافظين آنذاك بعد الكشف عن قيام السياسيين والمسؤولين بإقامة حفلات وتجمعات مخالفة لقواعد التباعد في المباني الحكومية خلال جائحة كوفيد-19 في عامي 2020 و2021.

وقال غوف لصحيفة صنداي تايمز: "يبدو الأمر وكأن هناك قاعدة واحدة لهم وقاعدة واحدة لنا. هذا هو الشيء الذي يسبب أكبر ضرر محتمل."

وقالت ديزي كوبر، نائبة زعيم حزب الديمقراطيين الأحرار، إن "الناس سئموا وتعبوا من هذا الفساد" وأن على سوناك التدخل والأمر بإجراء تحقيق رسمي.

وقال حزب المحافظين إنه لا يمكنه التعليق لأن التحقيقات جارية.