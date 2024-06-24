الرئيسان الصيني والبولندي يتفقان على تعزيز العلاقات الثنائية بين بلديهما لتحقيق تنمية واستقرار أفضل

بقلم: Euronews مع AP

وصف الرئيس الصيني نظيره البولندي بأنه صديق قديم له وللشعب الصيني، مؤكدًا أن العلاقة بين بولندا والصين "صمدت" أمام اختبار الزمن.

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أجرى الرئيس الصيني محادثات مع نظيره البولندي أندريه دودا حيث تناولا مسألة تعزيز التعاون بين بكين ووارسو. وبمناسبة هذه الزيارة، قام شي جين بينغ بتنظيم حفل ترحيب بالرئيس البولندي خارج قاعة الشعب الكبرى على حافة ميدان تيانانمين في بكين، قبل أن يتوجه الاثنان إلى غرفة للمناقشات.

ووصف الرئيس الصيني نظيره البولندي دودا بأنه صديق قديم له وللشعب الصيني، مؤكدًا أن العلاقة بين بولندا والصين "صمدت" أمام اختبار الزمن.

وأضاف أن الصين ترغب في مواصلة صداقتها مع بولندا، وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين لتحقيق تنمية واستقرار أفضل في ما وصفه الـ"وضع الدولي الفوضوي".

بدوره، قال دودا إن بولندا والصين أقامتا علاقة سياسية جيدة قائمة على الاحترام المتبادل على مدى السنوات الـ75 الماضية، مضيفًا أنّ بولندا ستلعب دورًا في تعزيز العلاقات بين الصين والاتحاد الأوروبي، ودعا شي لزيارة بولندا العام المقبل.

وفي وقت لاحق، وقع مسؤولون من الجانبين اتفاقيات حول التعاون التجاري والاستثماري الثنائي وكذلك الصادرات الزراعية.

وشهد الأربعاء الماضي إطلاق خدمة قطار الشحن من الصين إلى أوروبا رسميًا. والهدف من الخدمة هو تعزيز كفاءة التجارة بين الصين وأوروبا الداخلية. وانطلق قطار الشحن الذي يحمل 100 حاوية محمّلة ببضائع كمكيفات الهواء وملحقات ماكينات القهوة والأجهزة المنزلية من ميناء قوانغتشو الدولي واتجه إلى العاصمة البولندية وارسو.

من المتوقع أن تغادر خدمة قطار الشحن من الصين كل يوم أربعاء وتستغرق ستة عشر يومًا للوصول إلى بولندا، ويعدّ أسرع بنسبة حوالي 30 في المائة بالمقارنة بقطارات الشحن العادية السابقة.

وتأتي زيارة دودا وسط توترات متزايدة بين الصين والاتحاد الأوروبي بعد أن أطلقت الصين تحقيقًا في واردات لحم الخنزير من الاتحاد الأوروبي بعد التعريفات الجمركية المقترحة على صادرات السيارات الكهربائية.

وزار نائب المستشار الألماني ووزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك الصين مؤخرًا في رحلة استمرت ثلاثة أيام، أعرب خلالها عن أمله في توصل المفاوضين من الاتحاد الأوروبي والصين إلى اتفاق بشأن الجمارك على السيارات الكهربائية قبل 4 يوليو-تموز وهو موعد دخول الرسوم الجمركية الأوروبية على شركات صناعة السيارات الصينية حيز التنفيذ.