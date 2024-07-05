بقلم: يورونيوز

خلال زيارة رسمية إلى طاجيكستان.. شي جينبينغ يتعهد بتعزيز التعاون بين بكين ودوشنبه

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وصل الرئيس الصيني شي جينبينغ إلى دوشنبه، عاصمة طاجيكستان، مساء يوم الخميس في زيارة رسمية، وفقًا للإعلام الرسمي "سي سي تي في".

وكان الرئيس الطاجيكي إمام علي رحمان في استقبال شي في المطار في مراسم استقبال فخمة.

وقدم أكثر من 1500 طاجيكي يرتدون الزي التقليدي استعراضات ورقصات صينية وطاجيكية للترحيب بالزائر الصيني.

وتعهد شي بدفع التعاون الشامل بين البلدين إلى أعلى المستويات.

وأعرب شي عن تطلعه لعقد مباحثات مع الرئيس إمام علي رحمان، وأنه يتطلع أيضا إلى وضع خطط جديدة وترتيبات لتعزيز العلاقات بين البلدين في ظل الظروف الحالية.

كما أشار إلى رغبته في تبادل وجهات النظر المتعمقة حول الأوضاع الدولية والإقليمية الراهنة.

وشدد شي على أنه يعتقد أن هذه الزيارة ستحقق نجاحا كاملا بفضل التعاون الوثيق بين الجانبين.

ويأتي وصول شي إلى دوشنبه بعد زيارته لكازاخستان، حيث شارك في الاجتماع الرابع والعشرين لمجلس رؤساء دول منظمة شنغهاي للتعاون.

تأسست منظمة شنغهاي للتعاون عام 2001 من قبل الصين وروسيا وأربع دول سابقة في آسيا الوسطى (كازاخستان وقيرغيزستان وطاجيكستان وأوزبكستان) بهدف تعزيز الأمن الإقليمي والتعاون الاقتصادي، وانضمت إليها لاحقًا الهند وباكستان وإيران.

تعزز منظمة شنغهاي النفوذ الإقليمي للصين، خاصة في آسيا الوسطى ومنطقة جنوب آسيا.