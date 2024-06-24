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شاهد: السويد تنضم إلى تدريبات الناتو لأول مرة منذ حصولها على العضوية الكاملة في الحلف

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية Copyright AP Photo/Mindaugas Kulbis
Copyright AP Photo/Mindaugas Kulbis
بقلم:  Daniel Harperيورونيوز
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هذا المقال نشر باللغة الإنجليزية

قام 9 آلاف جندي من 20 دولة عضو في الناتو بتدريبات عسكرية مكثفة في منطقة بحر البلطيق، بمشاركة السويد لأول مرة كعضو كامل في حلف شمال الأطلسي.

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وشملت التدريبات التي تستمر حتى الخميس، عمليات مسح للألغام البحرية، والكشف عن الغواصات، وعمليات الإنزال، والاستجابة الطبية لسيناريوهات الإصابات الجماعية.

تدريبات الناتو في منطقة بحر البلطيق
تدريبات الناتو في منطقة بحر البلطيقCameron C. Edy/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

وتنظم قوات الهجوم والدعم البحرية التابعة لحلف الناتو إلى جانب الأسطول السادس للبحرية الأمريكية التدريبات التي تضم حوالي 50 سفينة و45 طائرة ومروحية.

وتجري هذه التدريبات في بحر البلطيق، وجزيرة غوتلاند الاستراتيجية في السويد وفي ليتوانيا وبولندا وألمانيا.

وأكد أندرو تي بريدي، من البحرية الأمريكية على أهمية وجود الناتو في جزيرة غوتلاند، قائلاً: "تتطلب التحديات الديناميكية لمنطقة البلطيق قدرة برمائية دقيقة وفعالة، وهذا بالضبط ما أجريناه في السويد اليوم. كان موقع الهبوط مقصودًا. وجود الناتو في جزيرة غوتلاند أمر حيوي لحماية أمن واستقرار بحر البلطيق."

 الهدف الأساسي هو تعزيز قابلية التشغيل البيني لقوات الناتو وإظهار التزام الحلف بالأمن المشترك.

والمقصود بالتشغيل البيني هو قدرة الأنظمة على تبادل البيانات بشكل آمن وتلقائي بغض النظر عن الحدود الجغرافية أو السياسية أو التنظيمية.

وتأثرت نشاطات وتدريبات الناتو بعد غزو روسيا لأوكرانيا عام 2022.

المصادر الإضافية • أ ب

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