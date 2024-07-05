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فوز ساحق لحزب العمال البريطاني: ستارمر يزيح سوناك ويتجه إلى داونينغ ستريت

كير ستارمر رئيس حزب العمال البريطاني
كير ستارمر رئيس حزب العمال البريطاني Copyright AP Photo/David Cliff
Copyright AP Photo/David Cliff
بقلم:  ميرد غوين من لندن
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هذا المقال نشر باللغة الإنجليزية

حقق حزب العمال البريطاني بقيادة كير ستارمر فوزاً ساحقاً في الانتخابات التشريعية الأخيرة، منهياً بذلك 14 عاماً من سيطرة حزب المحافظين.

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هذا الانتصار الكبير يمهد الطريق لستارمر ليصبح رئيس الوزراء الجديد، خلفاً لريشي سوناك، الذي اعترف بهزيمته وهنأ ستارمر وحزبه على فوزهم.

في خطاب النصر الذي ألقاه بعد إعادة انتخابه في دائرته الانتخابية بشمال لندن، أكد ستارمر أن الناخبين صوتوا لصالح التغيير وأن حزب العمال مستعد لتحقيق وعوده والعودة بالسياسة إلى خدمة الجمهور.

من جانبه، وصف سوناك ليلة الانتخابات بأنها "صعبة"، معبراً عن امتنانه لدائرته الانتخابية لدعمها، ومؤكداً على تداول السلطة بسلاسة وثقة في استقرار البلاد.

هذه الانتخابات هي الأولى بعد إعادة رسم حدود الدوائر الانتخابية في عام 2023، حيث شهدت إنجلترا زيادة في عدد المقاعد بينما خسرت اسكتلندا وويلز بعض المقاعد.

ويشار إلى أن هذا الاستحقاق شهد تحديات لوجستية، حيث لم يتلق بعض الناخبين أوراق الاقتراع بالبريد في الوقت المناسب.

وكانت مراكز الاقتراع قد فتحت أبوابها في 650 دائرة انتخابية في جميع أنحاء إنجلترا واسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية في الساعة 7 صباحًا بالتوقيت المحلي صباح الخميس، في أول انتخابات عامة في المملكة المتحدة منذ الخروج الرسمي للبلاد من الاتحاد الأوروبي.

واستمر التصويت حتى الساعة 10 مساءً بالتوقيت المحلي.

وقد صوت سوناك في دائرته الانتخابية في ريتشموند ونورثاليرتون في يوركشاير، في حين أدلى زعيم حزب العمال كير ستارمر بصوته في مقعده بلندن في هولبورن وسانت بانكراس.

كيف تجري الانتخابات العامة في المملكة المتحدة؟

تستخدم المملكة المتحدة نظامًا انتخابيًا يسمى الفائز الأول، مما يعني أن المرشح الوحيد الذي يحصل على معظم الأصوات في دائرته الانتخابية يصبح عضوًا في البرلمان. وهذا يعني أيضًا أن الأحزاب يمكنها الحصول على نسبة كبيرة من الأصوات الوطنية، لكنها لا تزال تفشل في الحصول على أي مقاعد إذا لم تحتل المركز الأول في أي مكان.

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