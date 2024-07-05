زعماء العالم يهنئون ستارمر بعد فوز حزب العمال في الانتخابات البريطانية

بقلم: Euronews

بعدما أظهرت النتائج فوز حزب العمال البريطاني بأغلبية كبيرة في الانتخابات البرلمانية في بريطانيا، اتّجه عدد من زعماء العالم إلى تهنئة عضو حزب العمال كير ستارمر الذي سيتولى منصب رئيس الوزراء المقبل لبريطانيا.

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وأعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن امتنانه لـ"صديقه العزيز" ريشي سوناك قبل أن يقدّم التهاني لستارمر عبر منصة إكس قائلاً: "كانت أوكرانيا والمملكة المتحدة وستظلان حليفتين في السراء والضراء. وسنستمر معاً في الدفاع عن قيمنا المشتركة المتمثلة في الحياة والحرية والنظام الدولي القائم على القواعد وتعزيزها".

من جانبه، هنأ ماكرون زعيم حزب العمال بالقول: "سنواصل العمل مع المملكة المتحدة من أجل تعاوننا الثنائي، ومن أجل السلام والأمن في أوروبا، ومن أجل المناخ والذكاء الاصطناعي".

بدورها، توجهت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بالتهنئة إلى ستارمر عبر منصة إكس كاتبةً: "أتطلع إلى العمل معكم في شراكة بناءة لمواجهة التحديات المشتركة وتعزيز الأمن الأوروبي".

رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، أكد من جهته، أن الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة شريكان أساسيان، مضيفاً: "أتطلع للعمل مع ستارمر وحكومته في المرحلة المقبلة".

وتابع: "أراكم قريباً في اجتماع المجموعة السياسية الأوروبية في 18 تموز/ يوليو في المملكة المتحدة حيث سنناقش التحديات المشتركة، بما في ذلك الاستقرار والأمن والطاقة والهجرة".

من جانبه، علق الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ على فوز ستارمر قائلاً: "أرسل أحر التهاني إلى كير ستارمر، وأتطلع إلى العمل معه ومع حكومته الجديدة لإعادة رهائننا إلى الوطن، وبناء مستقبل أفضل للمنطقة، وتعميق الصداقة الوثيقة بين إسرائيل والمملكة المتحدة".

كما عبّر عن تقديره وامتنانه لرئيس الوزراء المنتهية ولايته ريشي سوناك، لقيادته ووقوفه مع الشعب الإسرائيلي.

ومن اللافت أن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك أعلن استقالته من زعامة حزب المحافظين اليوم بعد "النتائج المؤسفة للانتخابات".