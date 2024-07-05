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شاهد: الإيرانيون في العراق يدلون بأصواتهم بالانتخابات الرئاسية

الإيرانيون يشاركون في الانتخابات الرئاسية
الإيرانيون يشاركون في الانتخابات الرئاسية Copyright AP Photo
Copyright AP Photo
بقلم:  يورونيوز
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أدلى الإيرانيون المقيمون حاليًا في العراق بأصواتهم في بغداد ومدن أخرى يوم الجمعة، في الوقت الذي تجري فيه إيران الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية.

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ووصل عشرات الناخبين في حافلات صغيرة إلى السفارة الإيرانية في بغداد صباح الجمعة، وهو أحد مراكز التصويت الستة التي أقيمت للإيرانيين في العراق.

وقال محمد كاظم الصادق، سفير إيران لدى العراق، إن المراكز شهدت "إقبالًا جيدًا من الجالية الإيرانية المقيمة في العراق" في ساعات الصباح الأولى.

وأضاف "نأمل أن يتوجه الإيرانيون المقيمون في العراق، من كافة أنحاء العراق من شماله إلى جنوبه، إلى قنصلياتنا للإدلاء بأصواتهم".

المصادر الإضافية • أ ب

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