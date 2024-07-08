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شاهد: إسبانيا تفتتح مهرجان "رابا داس بشتاش" لترويض الأحصنة

مهرجان الأحصنة في إسبانيا
مهرجان الأحصنة في إسبانيا Copyright EBU
Copyright EBU
بقلم:  يورونيوز
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شاهد: إسبانيا تفتتح مهرجان "رابا داس بشتاش" لترويض الأحصنة

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يعتبر مهرجان "رابا داس بشتاش" أو ما يعرف بـ"قص شعر الخيول" من بين أبرز الأحداث التقليدية في اسبانيا. وتحيي اسبانيا هذا المهرجان التقليدي منذ فترة 400 عام.

ويمتد "رابا داس بشتاش" على مدى أربعة أيام، حيث تعمد مجموعة من الرجال، الذين يلقبون بـ"مقاتلي الخيول" على سحب الخيول البرية إلى الجبال، ومحاولة التغلب عليها.

وبعد ذلك، يسعى المقاتلون إلى قص وتقليم شعر الخيول وذيلها. ويحضر المهرجان آلاف السياح لرؤية المقاتلين المهرة الذين يحاولون ترويض تلك الحيوانات البرية.

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