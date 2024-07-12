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"لا يمثل الاتحاد".. القادة في أوروبا يسعون للنأي بأنفسهم عن اجتماع ترامب وأوربان

فيكتور أوربان ودونالد ترامب
فيكتور أوربان ودونالد ترامب Copyright AP
Copyright AP
بقلم:  يورونيوز
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هذا المقال نشر باللغة الإنجليزية

التقى الرئيس الأميركي دونالد ترامب برئيس وزراء المجر في منزله في فلوريدا يوم الخميس.

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ينأى قادة الاتحاد الأوروبي بأنفسهم عن الاجتماع الذي جرى بين رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان والرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، الذي عقد في فلوريدا أمس الخميس، بعد قمة الناتو في واشنطن.

ويريد قادة الكتلة التأكيد على أن تصرفات أوربان لا تمثل وجهات نظر الاتحاد الأوروبي.

وقال رئيس المجلس الأوروبي، تشارلز ميشيل، إن زيارة أوربان لمنزل ترامب في مار لاغو لم تتم نيابة عن الاتحاد الأوروبي، على الرغم من أن المجر تتولى حاليًا رئاسة الكتلة.

وأضاف ميشيل: "الرئاسة الدورية لا تمثل الاتحاد الأوروبي على المستوى الخارجي. هناك موقف واضح. وهذه الزيارة، التي قام بها رئيس وزراء المجر، لم تكن زيارة نيابة عن الاتحاد الأوروبي".

وتابع قائلًا: "نحن نعول على أي رئاسة متناوبة للعب دور الوسيط النزيه، للدفاع عن الوحدة الأوروبية، لمساعدتنا على البناء والتطور".

ويتمتع أوربان وترامب بعلاقة وثيقة لسنوات، وكانت آخر زيارة لأوربان لمنزل ترامب في فلوريدا في الربيع، بعد فترة وجيزة من تأييد رئيس وزراء المجر لترشيح ترامب للرئاسة.

ويأتي اجتماع أوربان مع المرشح الجمهوري الأميركي بعد أسبوع واحد فقط من لقائه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو.

وخلال قمة الناتو، علق رئيس الشؤون الخارجية البولندي، رادوسلاف سيكورسكي، على رحلات أوربان الأخيرة إلى روسيا والصين، مشيرًا إلى أنه في المستقبل القريب، سيتخذ أعضاء الاتحاد الأوروبي إجراءات لتأديب رئيس وزراء المجر.

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دونالد ترامب المجر فيكتور أوربان