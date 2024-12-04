ألمانيا تلغي مؤتمرا للمؤرخ الفرنسي ليمير بسبب مواقفه النقدية تجاه إسرائيل

تم إلغاء مؤتمر كان من المقرر أن يقدمه المؤرخ الفرنسي فينسنت ليمير، الذي يُعتبر خبيرًا في تاريخ القدس، بسبب انتقادات وجهت له من قبل السياسي الألماني السابق فولكر بيك، الذي اعتبر أن مواقف ليمير تجاه الحكومة الإسرائيلية كانت "انتقادية للغاية".

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كان ليمير قد حضر إلى برلين لتقديم النسخة الألمانية من كتابه المصور "تاريخ القدس".

هذا الحادث يعكس التوتر السائد في ألمانيا بشأن القضايا المتعلقة بإسرائيل، خاصة بعد الأحداث التي وقعت في 7 أكتوبر 2023. يُعتبر فينسنت ليمير، أستاذًا في جامعة غاستاف إيفيل في مارن لا فالي، وقد حقق كتابه المصور "تاريخ القدس" نجاحًا كبيرًا حيث تم بيع أكثر من 300 ألف نسخة في فرنسا وترجم إلى عشر لغات.

عندما وصل ليمير إلى برلين، علم في نفس اليوم بإلغاء المؤتمر الذي كان قد نظمته جمعية أورانيا الثقافية. وكان قد تم بيع حوالي خمسين تذكرة للحضور، وفيما يتعلق بتبريرات الإلغاء، أوضحت يوهانا سبوندل، المسؤولة عن مركز أورانيا، أن أحد المتحدثين انسحب ولم يكن من الممكن العثور على بديل له في الوقت المناسب، مما جعل التنسيق الأصلي للنقاش غير ممكن.

كان من المقرر أن يشارك فولكر بيك، النائب السابق عن حزب الخضر ورئيس الجمعية الألمانية الإسرائيلية منذ عام 2022. ولم يقدم بيك أي تفسيرات علنية حول أسباب انسحابه، لكنه أشار في رسالة بريد إلكتروني إلى الناشر أنه مضطر لإلغاء مشاركته بسبب "الانطباع الحالي المبالغ فيه" للمؤلف.

أراد بيك تحويل النقاش إلى موضوع أوامر الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت. وقد انتقد ليمير موقف فرنسا الذي يمنح حصانة للزعيمين الإسرائيليين رغم قرار المحكمة.

كتب بيك: "لا يمكنني البدء بالحديث عن كتابه ثم بشكل غير مباشر التشكيك في طبيعته غير اليهودية". وأكد المنظمون أن أي تغيير في محتوى النقاش لم يكن مخططًا له.

من جهته كان فينسنت ليمير قد نفى منذ 29 نوفمبر/ تشرين الثاني أن يكون قد تمّ إلغاء الندوة وقال على صفحته الخاصة على منصة إكس"على عكس ما أعلنته أورانيا برلين، فإن فعالية الليلة لا تزال قائمة: لم يتم إلغاؤها. سأكون هناك مع زملائي المؤرخين والصحفيين وناشري إدموند جاكوبي."