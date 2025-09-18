التجارة وأوكرانيا وغزة: قضايا شائكة في محادثات ترامب وستارمر.. ماذا عن ملفات إبستين؟

يبدأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومضيفه رئيس الوزراء البريطاني السير كير ستارمر في مناقشة الشؤون السياسية في اليوم الثاني من الزيارة التي يقوم بها ترامب إلى بريطانيا.

وهذه هي ثاني زيارة دولة للرئيس الأمريكي إلى المملكة المتحدة، وهي المرة الأولى في تاريخ البلاد التي يحظى فيها زعيم أجنبي بهذا الشرف مرتين.

تُعد الزيارة حدثًا مصمّمًا بعناية من قبل حكومة 10 داونينغ ستريت ويسعى إلى إظهار عمق "العلاقة الخاصة" بين لندن وواشنطن.

وقد بذل "أصحاب البيت" كل ما في وسعهم لإرضاء الضيف من خلال الموكب الملكي وحرصوا على إبعاده عن وسط لندن حيث يوجد الجمهور البريطاني المعادي لترامب الذي لا يحظى بشعبية كبيرة.

ولهذا السبب، تقرّر عقد الاجتماع في تشيكرز، المقرّ الريفي الرسمي لرؤساء الوزراء البريطانيين، والواقع على بعد 50 كيلومترًا شمال غرب لندن.

في حديث مع "يورونيوز"، قال إيان ليسر، رئيس مكتب بروكسل لصندوق مارشال الألماني للولايات المتحدة، وهو مركز أبحاث عبر الأطلسي: "بالنسبة لترامب، فإن العلاقات الشخصية مع القادة الدوليين أكثر أهمية من الاتصالات مع المؤسسات".

وأضاف: "هناك ديناميكية مختلفة بين ترامب وستارمر، رغم أن ترامب لديه موقف انتقادي بشكل خاص تجاه الاتحاد الأوروبي وقادته".

بالنسبة إلى ستارمر، هناك الكثير من الأمور على المحك خلال المحادثات مع ترامب أكثر من الرئيس الأمريكي.

لندن تأمل في إبرام صفقات استثمارية جديدة

يسعى رئيس الوزراء البريطاني لأن تهيمن على الزيارة أنباء عن عقد صفقات استثمارية جديدة بين البلدين بعد الاتفاق التجاري الثنائي الذي أشيد به كثيرًا في مايو الماضي.

كجزء من زيارة ترامب، أعلنت شركة مايكروسوفت عن استثمار جديد بقيمة 30 مليار دولار (25 مليار يورو) في قطاع الذكاء الاصطناعي في المملكة المتحدة - وهو الأكبر لها خارج الولايات المتحدة. وتشكل هذه الحزمة جزءًا رئيسيًا من اتفاقية بقيمة 35 مليار يورو، أطلق عليها اسم "صفقة الازدهار التكنولوجي"، بين الحكومة البريطانية والعديد من عمالقة التكنولوجيا الأمريكية، بما في ذلك غوغل وإنفيديا.

وفقًا لوريل راب، مديرة برنامج الولايات المتحدة وأمريكا الشمالية في تشاتام هاوس، فإن التواجد في الجانب الجيد من أجندة ترامب التجارية هو أمر ضروري للاقتصاد البريطاني المتعثر.

وكتبت في ورقة بحثية: "لكن يبقى هناك الكثير مما يجب إنجازه لصياغة المجموعة الأولية من الشروط التجارية في صفقة مفصّلة وعملية لتحقيق الازدهار الاقتصادي".

وتقع على عاتق لندن وواشنطن الآن مهمة شاقة تتمثل في صياغة تفاصيل تنفيذ الصفقة من حيث كيفية الوصول إلى الأسواق، والتجارة الرقمية، والحواجز غير الجمركية، والأمن الاقتصادي.

وبموجب الاتفاق، خططت الولايات المتحدة لتخفيض الرسوم الجمركية على الألومنيوم والصلب من 25% إلى الصفر، ولكن هذا لم يحدث بعد.

وكان وزير الأعمال البريطاني بيتر كايل قد قال في مقابلة يوم الأحد: "عندما يتعلق الأمر بالصلب، سنتأكد من أن لدينا إعلانًا في أقرب وقت ممكن". وأعرب وزراء آخرون عن تفاؤلهم بإمكانية التوصل إلى اتفاق بشأن المعادن الأساسية خلال زيارة ترامب.

ومن المتوقع أيضًا أن يوقع البلدان على صفقة بمليارات الدولارات لتطوير مشاريع نووية صغيرة، والتي يمكن أن تساعد، في بعض الحالات، في تشغيل مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي الجديدة.

بصحبة فرقة عازف القربة، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يصل لحضور حفل افتتاح ملعب الغولف الخاص به في اسكتلندا، 29 يوليو 2025 (أسوشيتد برس/جاكلين مارتن) أب

قد تساعد زيارة ترامب في الحفاظ على المزيد من الزخم التفاوضي. فخلال رحلته إلى اسكتلندا في يوليو/تموز، وعد الرئيس الأمريكي بأنه "سينظر في" إلغاء الرسوم الجمركية المتبادلة بنسبة 10%، وهي ملاحظة غير رسمية بعثت بعض الأمل داخل حكومة بريطانية تعيش على أعصابها بسبب هذا الملف.

وقتها، قال ترامب للصحفيين في واشنطن قبل مغادرته."أنا مع مساعدتهم. فبلدنا يبلي بلاءً حسنًا... إنهم يريدون أن يعرفوا ما إذا كان يمكنهم الحصول على صفقة أفضل قليلاً، لذلك سنتحدث معهم".

ولكن لا يمكن لأحد أن يتوقع ما إذا كان ترامب سَيَفِي بوعده أم لا.

الأمر نفسه ينطبق على مقاربة واشنطن في الملف الأوكراني. فخلال عطلة نهاية الأسبوع، شعر ستارمر والقادة الأوروبيون بالسعادة عندما وصف ترامب روسيا بـ"المعتدي" للمرة الأولى.

كما تعهّد أيضًا بفرض "عقوبات كبيرة" على موسكو، لكنه قال إن ذلك لن يحدث إلا بعد أن تعلن الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو) عن فرض عقوبات أولًا ووقف جميع مشتريات النفط الروسي.

"وهذا يقدم دليلاً آخر على أن واشنطن لا تزال مترددة في اتخاذ إجراءات عقابية جديدة ضد موسكو"، وفقًا للوريل راب.

عقوبات أكثر صرامة ضد روسيا؟

ومع ذلك، قد تكون هذه هي لحظة ستارمر.

فقد يكون رئيس الوزراء البريطاني هو الزعيم الأوروبي الوحيد في الوقت الحالي "الذي قد يكون لديه فرصة مع ترامب لطرح قضية تشديد العقوبات"، بحسب إيان ليسر.

وفي الوقت الذي يبدو فيه موقف ترامب من موسكو أكثر تشددًا، يمكن لستارمر أن يشرح وجهة نظره بأن فلاديمير بوتين ليس جادًا في التوصل إلى اتفاق سلام.

ويمكنه أن يقنع الرئيس الأمريكي بأن التوغل الأخير للمسيّرات الروسية في المجال الجوي البولندي والروماني لم يكن حادثاً عرضياً.

ويريد مراقبون آخرون أن يذهب ستارمر إلى أبعد من ذلك.

وقال محامي حقوق الإنسان واين غورداش ليورونيوز في بيان مكتوب إن أي نقاش بين الرجليْن حول الضمانات الأمنية "يجب ألا يقتصر على الالتزامات العسكرية".

وأضاف غورداش، وهو رئيس شبكة "غلوبال رايتس كومبلاينس" وهي شبكة عالمية للمحاكم الدولية: "يجب أيضًا أن تبني المؤسسات الأوكرانية والنظام القانوني الأوكراني بشكل حاسم على المرونة لضمان عدم قدرة روسيا على غزو أوكرانيا وارتكاب الفظائع ضد الأوكرانيين مرة أخرى، وأن تُترك البلاد مع الأدوات التي تحتاجها للدفاع عن نفسها ومنع تكرار الجرائم بما في ذلك انتهاكات روسيا لميثاق الأمم المتحدة".

ومرة أخرى، يبقى أن نرى ما إذا كان بإمكان ستارمر التأثير على ترامب بشأن أوكرانيا.

رئيس الوزراء البريطاني ستارمر يتحدث خلال اجتماع مع الرئيس ترامب والرئيس الأوكراني زيلينسكي في البيت الأبيض، 18 أغسطس/آب 2025 أب

فيما يتعلق بغزة، يبدو أن مهمة ستارمر في الإقناع مع ترامب تتطلب جهدًا أكبر.

ولكن قد يكون لدى ستارمر بعض النفوذ بسبب الجمود الذي طال أمده على الأرض: فالهجوم العسكري الإسرائيلي الأخير على غزة لم يسفر عن أي نتائج ملموسة، والكارثة الإنسانية في القطاع مستمرة.

"وقال إيان ليسر: "إن ترامب غير راضٍ عن الوضع الحالي وعن التحركات الإسرائيلية الأخيرة.

وهذا قد يجعل واشنطن أكثر تقبلاً لممارسة الضغط على الدولة العبرية. وفي نهاية المطاف، فإن مساعدة ترامب لتل أبيب في الغارة الجوية التي شنتها على قادة حماس الدوحة "لا تخدم أهداف إسرائيل أو أهداف أمريكا".

من ناحية أخرى، فإنه من المرجح أن يكون الرئيس الأمريكي غير راض على تهديد لندن بالاعتراف بالدولة الفلسطينية في الجمعية العامة للأمم المتحدة في وقت لاحق من هذا الشهر.

فقد قال مؤخراً إن هذا الاعتراف سيكون بمثابة "مكافأة لحماس"، وأدان المبادرة التي قادتها السعودية وفرنسا لإقامة دولة فلسطينية في الأمم المتحدة الأسبوع الماضي.

وعلى الرغم من أن الاعتراف بفلسطين لن يترافق على الأرجح مع تغييرات ملموسة على الأرض، إلا أنه سيرسل إشارة قوية إلى إسرائيل وواشنطن والعالم بأن المملكة المتحدة تعتقد أن الوضع الراهن لا يمكن أن يستمر.

ماذا عن ملفات إبستين؟

إذا كانت أوكرانيا وغزة لا تزالان قضيتين شائكتين بالنسبة لستارمر وترامب، فليس من الواضح ما إذا كانتا ستساعدان في صرف الانتباه عن المشاكل الأكثر شائكة، وهي الأسئلة المتعلقة بجيفري إبستين.

من شبه المؤكد أن يتم التطرّق لقضية الملياردير الراحل المدان بالاعتداء الجنسي على الأطفال خلال المؤتمر الصحفي المقرر عقده يوم الخميس.

فعندما زار ترامب ملعب الغولف في اسكتلندا في يوليو الماضي، حوصر بأسئلة حول علاقته بالثريّ السيئ الصيت.

ثم ألقى ترامب باللائمة على إبستين الذي امتهن المتاجرة الجنسية بالأطفال وكان يستقطب الفتيات الصغيرات اللاتي كنّ يعملن في منتجع ترامب في فلوريدا.

ستارمر يوجد أيضًا في موقف لا يُحسد عليه. ففي الأسبوع الماضي، أقال رئيس الوزراء سفيره لدى الولايات المتحدة، بيتر ماندلسون، بسبب صلاته بإبسشتاين.

كانت هذه الصلات معروفة لحكومة داونينغ ستريت قبل أن يُعرض على اللورد ماندلسون مثل هذا المنصب الرفيع والمؤثر، لكن مكتب ستارمر قال إن المعلومات حول هذا الأمر لم تظهر إلا الأسبوع الماضي، مما أدى إلى إقالة ماندلسون.

من السهل أن نرى كيف يمكن لملفات إبستين أن تحرج ستارمر وترامب في اليوم الأخير من زيارة الدولة - وتطارد اجتماعهما معًا.