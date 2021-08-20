جنود أمريكيون خرجوا من مطار كابول لتسلم 169 شخصا من مكان قريب (البنتاغون)

أعلن مسؤول كبير في البنتاغون أن عمليات الاجلاء الأمريكية لآلاف المدنيين من كابول استؤنفت الجمعة بعدما توقفت لساعات عدة بسبب امتلاء بعض القواعد الأمريكية في المنطقة، وخصوصا في قطر.

وصرح الجنرال هانك تايلور من هيئة الأركان الأمريكية للصحفيين أن "الرحلات استؤنفت والرحلات العسكرية الأمريكية المتجهة إلى قطر وأمكنة آخرى أقلعت، وثمة رحلات أخرى اقلعت نحو كابول في الوقت الذي اتحدث فيه إليكم"، موضحا أن بعض الرحلات سيتجه إلى ألمانيا حيث للولايات المتحدة قواعد عسكرية عدة.

كما كشف ذات المسؤول عن خروج جنود أمريكيين من مطار كابول لنقل 169 شخصا من محيط المطار لإجلا~هم من أفغانستان.