حياة جديدة لسيارات قديمة

خبر سيسعد مالكي السيارات الكلاسيكية : تعرض شركة بريطانية تجديد مظهر سياراتهم المحبوبة. وفقاً لجمعية مصنعي السيارات ومنظمة التجار، حالياً، يوجد 40 مليون مركبة على طرق المملكة المتحدة، جزء كبير منها يتعارض الآن مع خطط لندن للبيئة.

قال مستشارو الحكومة البريطانية إن 46٪ من السيارات في البلاد يجب أن تكون كهربائية بحلول عام 2030 لتلبية الأهداف المناخية للبلاد. ويحصل سائقو السيارات بالفعل ما يصل إلى 2000 جنيه إسترليني (2345 يورو) للإستغناء عن سياراتهم القديمة الملوثة.

في هذا السياق، أطلقت شركة بريطانية ناشئة مشروعاً لتجنب وصول المركبات القديمة إلى مكب النفايات. من مقرها الرئيسي في وسط لندن، تقوم "سيارات لندن الكهربائية - London Electric Cars " بتحويل محركات سيارات "Rover Minis" و "Land Rovers" و "Morris Minors" إلى طاقة نظيفة.

أسسها ماثيو كويتر البالغ من العمر 44 عاماً، وتحول هذه الشركة المبتكرة السيارات القديمة إلى كهربائية باستخدام بطاريات نيسان ليف وتيسلا المطورة.

يقول ماثيو كويتر الذي بدأ عمله في عام 2017 إنه قام بتحويل بطارية سيارته "موريس مينور" موديل عام 1953 باستخدام تسع خلايا منشورية ليثيوم أيون: "لقد رأيت شركات في كاليفورنيا تقوم بتحويل السيارات، في ذلك الوقت لم يكن هناك أحد في المملكة المتحدة يفعل ذلك". إنه الآن محاط بفريق مكون من 10 أشخاص يعملون على التحويلات.

نظراً لأن كل تحويل مصمم خصيصاً، يستغرق الأمر ما يصل إلى ستة أشهر لإكمال العملية ويبدأ السعر من 25000 جنيه إسترليني (29326 يورو). لكن التحويل يمكن أن يكون جذاباً اقتصادياً: لأن السيارات الكهربائية معفاة من رسوم وضريبة الطريق في المملكة المتحدة، على المالكين دفع ثمن الكهرباء لتشغل سيارتهم فقط. وبالتالي يمكنهم القيادة في لندن من 1 جنيه إسترليني (1.17 يورو) في الأسبوع.

بينما يعمل مهندسو الشركة بطابعات ثلاثية الأبعاد وخلايا أيونات الليثيوم، فإنهم يحاولون أيضاً الحفاظ على سلامة الكثير من المعدات في السيارات الكلاسيكية. يقول ماثيو كويتر: "يتمثل أحد أهدافنا في الحفاظ على السلامة التاريخية للسيارات قدر الإمكان".

حقيقة أن هذه المركبات غير مجهزة بأجهزة حديثة مثل التوجيه المعزز أو الملاحة عبر الأقمار الصناعية تجعل تحويلها أقل تكلفة لأنه يتطلب عمالة أقل.

بطارية كهربائية لسيارة موريس مينور سيارات لندن الكهربائية

حياة جديدة

تظهر سيارات Minis و Land Rovers بشكل بارز في تحويلات بدء التشغيل، لكن المزيد من السيارات الأصلية مرت أيضاً عبر مرآب Lambeth الخاص بها. أعطى المهندسون حياة جديدة لسيارة لانسيا B2، وبنتلي T2 وسيارة أجرة في لندن لمجموعة فنادق بينينسولا، وهي سيارة مملوكة من قبل رجل الأعمال نوبار غولبنكيان.

روي كامبل، 69 عاماً، رائد أعمال في مجال الإلكترونيات وعشاق السيارات القديمة، سعيد بالاتصال بشركة London Electric Cars في شباط / فبراير الماضي لأنه حصل على سيارة "Bond Bug" موديل السبعينيات ببطارية تسلا.

تتكون هذه السيارة الصغيرة التي صممت على شكل منقار من غلاف من الألياف الزجاجية يحيط السائق بالمحرك.

يبتهج قائلاً: "اليوم، يمكنني الجلوس هناك كراكب وأقرأ صحيفة إنها صامتة تماماً". قال "فوائد التحول إلى الكهرباء هائلة لهذه السيارة".

"القيمة موجودة دائماً"

على الرغم من أن التحويلات ليست رخيصة الثمن، إلا أن هذا الزبون يعتقد أنه لا يزال يؤتي ثماره لمالكي السيارات الكلاسيكية. ويضيف: "القيمة موجودة دائماً، ليس الأمر كما لو كنت تهدر المال."

يخطط روي كامبل لنقل سيارته إلى أول رالي للسيارات الكهربائية من لندن إلى برايتون في 18 أيلول / سبتمبر، وبالتالي قطع مسافة 95 كيلومتراً. يمكن أن تقطع "Bond Bug" المحولة 80 كم قبل أن تحتاج إلى إعادة شحنها.

منذ إطلاق "سيارات لندن الكهربائية" ، دخلت شركات تحويل كهربائية أخرى هذه السوق في المملكة المتحدة بما في ذلك "Lunaz Design"، بدعم من "David Beckham"، المتخصصة في تحويل سيارات "رولزرويس" ابتداءاً من سعر 350.000 جنيه إسترليني (410.487 يورو) في مقرها الرئيسي في سيلفرستون، حيث يُقام سباق الجائزة الكبرى البريطاني للفورمولا واحد.

أطقم التحويل

يقول ماثيو كويتر: "هناك فرق كبير بيننا وبين الشركات الأخرى". ويضيف: "نحاول إيجاد طريقة لجعل العملية في متناول أكبر عدد ممكن من الناس".

إحدى خطط رائد الأعمال لجعل التحويلات ميسورة التكلفة هي شحن طاقم التحويل إلى المنازل.

يقول: "يمكننا تقديم مجموعات تحويل لعملائنا لتحويل سياراتهم وهذا يمنحنا وصولاً أكبر بكثير".

الهدف من الشركة الناشئة الآن هو تحقيق تحويلات بسرعة أكبر. ويختتم قائلاً: "نحاول إدخال السيارات وإخراجها بأسرع ما يمكن ، لتقليل [ملاحظة: الوقت اللازم للتحول] من ستة أشهر إلى ثلاثة أشهر".

هذا التقرير جزء من "أسبوع التنقل" على موقع يورونيوز. من 13 إلى 17 أيلول / سبتمبر 2021، نستكشف اتجاهات جديدة في مجالات النقل والتنقل الشخصي.