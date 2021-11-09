دراسة: الأشخاص غير الملقحين أكثر عرضة للوفاة جراء كوفيد بمقدار 20 مرة

كشفت دراسة حكومية أمريكية حديثة أن الأشخاص غير الملقحين ضد فيروس كورونا المستجد أكثر عرضة للوفاة جراء الإصابة بكوفيد-19 بمقدار 20 مرة مقارنة بالأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل.

كيف جرت الدراسة؟

لتحديد آثار لقاح كوفيد-19 في ولاية تكساس الأمريكية، حلل الباحثون في وزارة الخدمات الصحية الحكومية البيانات التي جمعوها من تقارير المختبرات الإلكترونية وشهادات الوفاة وسجل التطعيم بالولاية.

وتضمن التحليل معطيات صحية ولاية تكساس في الفترة ما بين 15 يناير- كانون الثاني إلى 1 أكتوبر- تشرين الأول 2021 مع التركيز على الأسابيع الأربعة من 4 سبتمبر- أيلول إلى 1 أكتوبر- تشرين الأول، مما سمح للباحثين بقياس تأثير لقاح كوفيد-19 مع ارتفاع متغير دلتا الأكثر عدوى.

ما هي النتائج؟

إلى جانب الاختلاف المذهل في معدلات الوفيات، فإن الأشخاص غير المحصنين أكثر عرضة للإصابة بكوفيد-19 بمقدار 13 مرة من الأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل، حيث تؤكد البيانات أن التطعيم ضد الفيروس التاجي كان له تأثير وقائي قوي على العدوى والوفيات بين الناس من جميع الأعمار.

الحالة الوبائية في الولايات المتحدة

تراجعت أعداد الأمريكيين المصابين بكوفيد-19 الذين دخلوا المستشفى خلال أكثر من 10 أيام، ولكن البلاد سجلت مع ذلك نحو 122 ألف إصابة جديدة وأكثر من 1200 وفاة بالفيروس.

وبالرغم من ذلك، يؤكد مسؤولو الصحة العامة في عدة ولايات أنهم سيبقون تطبيق الإرشادات الخاصة لمكافحة لكوفيد، خصوصاً وأن هناك احتمالاً دائماً لتدهور الوضع الصحي خاصة قبل فترة العطل.