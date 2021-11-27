حزب العمال البريطاني يطالب بتقليص المدة الزمنية بين جرعات لقاح كورونا

قال حزب العمال البريطاني المعارض إن على بريطانيا تقليص الفجوة بين الجرعة الثانية من لقاح كورونا والجرعة المنشطة من ستة إلى خمسة أشهر بعد أن أثارت السلالة الجديدة من الفيروس والمعروفة باسم أوميكرون المخاوف في جميع أنحاء العالم.

وقال وزير الدولة لشؤون الصحة في حكومة الظل العمالية أليكس نوريس "هذه السلالة الجديدة هي جرس إنذار.. الجائحة لم تنته بعد. نحن بحاجة إلى تعزيز وسائل الحماية بشكل عاجل لاحتواء الفيروس".

أعلنت بريطانيا الخميس أنّها ستمنع المسافرين من ستّ دول إفريقية من دخول أراضيها بسبب نسخة متحوّرة جديدة من فيروس كورونا رصدتها جنوب أفريقيا ويرجّح أنّها أكثر عدوى من سابقاتها.

وقال وزير الصحّة البريطاني ساجد جاويد إنّ قرار الحظر سيشمل كلّ الرحلات الجوية الآتية من الدول الستّ، وهي جنوب أفريقيا وناميبيا وليسوتو وإيسواتيني وزيمبابوي وبوتسوانا، وذلك اعتباراً من ظهر الجمعة في الساعة 12:00 ت غ.

وأضاف أنّ "المؤشّرات الأوّلية التي لدينا على هذه المتحوّرة تشير إلى أنّها قد تكون أكثر قابلية للانتقال من المتحوّرة دلتا وأنّ اللّقاحات التي لدينا حالياً قد تكون أقلّ فعاليّة" في منع الإصابة بها.

والمملكة المتحدة هي واحدة من الدول الأوروبية التي سجّلت أعلى عدد وفيات بسبب كوفيد مع نحو 144 ألف وفاة منذ بدأت الجائحة.