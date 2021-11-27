هل يسعى الاتحاد الأوروبي إلى التنازل عن الملكية الفكرية بشأن إنتاج اللقاحات المضادة لكوفيد-19؟

أكدت مصادر ليورونيوز أن الاتحاد الأوروبي بصدد إبرام صفقة يمكن التوصل إليها بحلول الأسبوع المقبل ترمي إلى إتاحة إنتاج اللقاحات المضادة لكوفيد-19 من قبل بعض الدول النامية دون الحاجة إلى الحصول على حقوق الملكية الفكرية قبل الشروع في إنتاج أي لقاح دون اتفاق من صاحب براءة الاختراع .

يقول الاتحاد الأوروبي، الذي يعارض التنازل بالجملة عن حقوق الملكية الفكرية، إنه الآن "مستعد لتجاوز" موقفه الأولي " والتنازل عن الإجراءات المتضمنة في مواثيق الملكية الفكرية الخاصة بإنتاج اللقاحات.

إذا تم التوصل إلى توافق في الآراء ، فإن أي دولة تسعى إلى السماح لشركة ما بإنتاج لقاحات يجب أن تكون قادرة على الفور على القيام بذلك "دون خوف من احتمال قيام أصحاب البراءة بالتقاضي" حسب ما أكد المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه.

في قرار تم تبنيه حزيران/يونيو بأغلبية 355 صوتًا مقابل 263 صوتًا ضده وامتناع 71 عن التصويت، اقترح البرلمان الأوروبي بدء مفاوضات بشأن الرفع المؤقت لبراءات الاختراع من أجل تسريع إجراءات الوصول العالمي إلى المنتجات الطبية ذات التكلفة المعقولة المتعلقة بـ كوفيد-19 و معالجة قضية قيود الإنتاج العالمية وكذلك نقص الإمدادات .

في وقت سابق قدّم الاتحاد الأوروبي اقتراحاً إلى منظمة التجارة العالمية بشأن خطة عمل متعددة الطرف تكفل زيادة المعروض من اللقاحات المضادة لكوفيد، ودعا إلى رفع القيود عن الصادرات، ولكن من دون دعم رفع براءات الاختراع الذي تريده واشنطن.

وكررت المفوضية الأوروبية تحفظاتها على اقتراح تعليق حماية الملكية الفكرية لللقاحات، الذي تطلبه دول مثل الهند وجنوب إفريقيا ولاقى أخيراً دعم الإدارة الأمريكية.

وأوضح المصدر"لقد شارك الاتحاد الأوروبي بشكل مكثف خلال الأشهر الماضية في محاولة لإيجاد طريقة للمضي قدمًا تؤكد وتطمئن البلدان التي تعتبر أنها في الواقع بحاجة إلى تفويض شركة لإنتاج اللقاحات - ينبغي أن تكون قادرة على القيام بذلك بطريقة سريعة وفعالة وقال مصدر من الاتحاد الاوروبي "حتى لو لم يكن هناك اتفاق من قبل صاحب البراءة".

"نحن على استعداد للنظر في التنازل الذي يستهدف بشكل كافٍ تحقيق الهدف الذي يجب أن يكون بمقدور أي دولة ترى أنه يجب أن تكون قادرة على تفويض شركة لإنتاج اللقاحات وتصديرها على القيام بذلك بطريقة سريعة وفعالة."

دول الاتحاد الأوروبي منقسمة على نفسها حول رفع حقوق الملكية الفكرية بشأن براءات اختراع لقاح كوفيد-19 ومع ذلك، قال مسؤول: "نحاول الآن إيجاد حلول عملية تستهدف لقاحات كوفيد-19 دون تعريض نظام الملكية الفكرية برمته للخطر".